Φθιώτιδα: Θρήνος για τον 21χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου δεν υπήρχε»

«Τον άκουγα που ξεψυχούσε, το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου δεν υπήρχε», λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Φθιώτιδα, στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026) στην περιοχή της Κορομηλιάς Δομοκού στη Φθιώτιδα, όταν λεωφορείο που εκτελούσε μαθητικό δρομολόγιο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Από την σύγκρουση, έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός από τον Παλαμά, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του λεωφορείου.

«Ήμουν από τους πρώτους που σταμάτησαν στο σημείο του τροχαίου. Είχα ήδη δει ότι είχε συμβεί το κακό. Ο οδηγός του λεωφορείου είχε κατέβει και μιλούσε στο τηλέφωνο, ενώ το παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο σε πολύ άσχημη κατάσταση. Άκουγα το παιδί να ξεψυχάει και κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Ήταν πολύ βαριά τραυματισμένος», αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Συγκλονισμένος περιγράφει καρέ – καρέ τα όσα είδε να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια του.

«Το αυτοκίνητο είχε συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με το λεωφορείο, μετά από μια στροφή. Από ό,τι φαίνεται, το όχημα έχασε τον έλεγχο, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Το αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου. Από τη σύγκρουση, το λεωφορείο βγήκε εκτός πορείας και έπεσε πάνω στις μπάρες, ξηλώνοντας αρκετές σιδερένιες κολώνες. Το αυτοκίνητο είχε διαλυθεί εντελώς. Το μπροστινό μέρος δεν υπήρχε, η μηχανή, το σασμάν, όλα είχαν καταστραφεί. Το σώμα του παιδιού είχε μετακινηθεί προς τα πίσω, στο πίσω κάθισμα. Τα πόδια του ήταν σχεδόν έξω από την μπροστινή πλευρά, καθώς η πόρτα είχε διαλυθεί» περιγράφει συγκλονισμένος.

Τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοί του σταμάτησαν να βοηθήσουν στο σημείο για να μην προκληθεί και άλλο ατύχημα.

«Πήραμε πυροσβεστήρες γιατί είχαν χυθεί καύσιμα και υπήρχε κίνδυνος. Ήμασταν οι πρώτοι που προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Από την εμπειρία μου, θεωρώ ότι το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, πιθανόν κοντά στα 100 χιλιόμετρα, γιατί η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή και ο δρόμος ήταν ολισθηρός», καταλήγει.

Στο σημείο, έφτασε λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί και η Πυροσβεστική μαζί με δύο οχήματα και 5 άνδρες, που απεγκλώβισαν τον 21χρονο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του.