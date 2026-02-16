Φυλακές Δομοκού: Παρουσία του Αλκέτ Ριζάι η δολοφονία του βαρυποινίτη – Ισοβίτης προσπάθησε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα

Μπροστά στον σκληρό ποινικό και γνωστό για τη συμμετοχή του στις κινηματογραφικές αποδράσεις του Βασίλη Παλαιοκώστα, Αλκέτ Ριζάι, έγινε η δολοφονία στις φυλακές Δομοκού, την Κυριακή (15.02.2026). Νεκρός έπεσε ένας Έλληνας ισοβίτης ενώ δράστης είναι ένας Βούλγαρος ισοβίτης που έχει καταδικαστεί για δολοφονία γνωστού επιχειρηματία.

Η δολοφονία έγινε το απόγευμα της Κυριακής, μέσα στις φυλακές Δομοκού, όταν ο Έλληνας ισοβίτης που έχει καταδικαστεί για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, για να επιτεθεί στον αρχιφύλακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη τη στιγμή, ο αρχιφύλακας βρίσκονταν μαζί με άλλους δύο κρατούμενους: τον Βούλγαρο ισοβίτη, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και τον Αλβανό Αλκέτ Ριζάι, όπου μεταξύ άλλων, έγινε πασίγνωστος από την συμμετοχή του στις αποδράσεις με ελικόπτερο του Βασίλη Παλαιοκώστα από τις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ και ισχυρισμούς των κρατούμενων, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέβη κλιμάκιο αστυνομικών από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, το οποίο ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση, εξετάζει την παραπάνω εκδοχή και παίρνει καταθέσεις, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς βρέθηκε το πιστόλι στη φυλακή.