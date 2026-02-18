Ελλάδα

Φυλακές Δομοκού: Συμβόλαιο θανάτου από τη Ζάκυνθο «βλέπουν» οι αρχές τη δολοφονία ισοβίτη – Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο αρχιφύλακας

Δεν είναι γνωστό για το αν πρόκειται για υπηρεσιακό πιστόλι, ενώ δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι το είχε το θύμα της υπόθεσης
Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού

Προσήχθη νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (18.02.2026) ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λαμίας, ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού.

Ισχυρά αστυνομικά μέτρα και πλήθος αστυνομικών βρίσκονται γύρω από το δικαστικό μέγαρο. Ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Η σύλληψή του έγινε, μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Λαμίας, η οποία δεν πείσθηκε από τις καταθέσεις που είχαν δοθεί και διέταξε τη σύλληψη και την προσαγωγή του. Κρατήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση και μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Λαμίας.

Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ελληνικής Αστυνομίας, πέρασε το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας, προκειμένου να παρουσιαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η μεταγωγή του έγινε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για συνέργεια στο φόνο του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη μέσα στο Αρχιφυλακείο αργά το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Πράξη που έχει ομολογήσει 38χρονος ισοβίτης, ισχυριζόμενος όμως πως έγινε σε θέση άμυνας και ενώ το θύμα είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα, ενώ απείλησε και τη δική του ζωή.

Ο αρχιφύλακας κατηγορείται για συνέργεια στην δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη μέσα στις φυλακές Δομοκού. Μάλιστα, καταθέσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων αντιτίθενται στα όσα υποστήριξε ο κατηγορούμενος ο οποίος ανέφερε ότι κάποιοι κρατούμενοι ήταν εκτός του τόπου του εγκλήματος. Σύμφωνα με τους υπαλλήλους οι κρατούμενοι βρίσκονταν στον χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι για την Παρασκευή το πρωί έχει πάρει προθεσμία να απολογηθεί και ο 38χρονος Βούλγαρος.

Παράλληλα, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου, αφού η ιατροδικαστική «έδειξε» ότι ο ισοβίτης που δολοφονήθηκε δέχτηκε 3 σφαίρες στο πρόσωπο, πράγμα που αποκαλύπτει ότι δεν μεσολάβησε πολύς χρόνος μέσα στο κελί του και δεν υπήρξε πάλη μεταξύ δολοφόνου και θύματος.

Μυστήριο παραμένει το πώς μεταφέρθηκε το όπλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, μέσα στις φυλακές Δομοκού. Δεν είναι γνωστό για το αν πρόκειται για υπηρεσιακό πιστόλι, ενώ δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι το είχε το θύμα της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως έχουν ενδείξεις ότι το συμβόλαιο θανάτου το «παρήγγειλε» άνθρωπος από τη Ζάκυνθο, όπου το θύμα είχε διαπράξει δολοφονίες ο 43χρονος ισοβίτης, ενώ η υπόθεση πιθανόν να συνδέεται με άλλη δολοφονία που σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού πριν 1 μήνα, όπου βασικός ύποπτος ήταν κατάδικος των φυλακών Δομοκού, γνωστός των ατόμων που εμπλέκονται στην πρόσφατη υπόθεση.

