Φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, έχρισε μηχανικό αυτοκινήτων έναν βαρυποινίτη, για να του επισκευάσει το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό αυτό στις φυλακές Κορυδαλλού, έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, με τον σωφρονιστικό υπάλληλο να δίνει «ολιγόωρη άδεια» στον βαρυποινίτη κρατούμενο για να του φτιάξει το αμάξι.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος πήρε τον βαρυποινίτη, τον έβγαλε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, τον πήγε στο σημείο που ο πρώτος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, ώστε ο δεύτερος να του το επισκευάσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο βαρυποινίτης έχει δολοφονήσει δύο άτομα την νότια Ελλάδα ενώ πριν από αυτό το πλούσιο βιογραφικό ο άνδρας είναι μηχανικός αυτοκινήτων.