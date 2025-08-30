Γάμος με 17 φορτηγά ξεσήκωσε το Αλιβέρι στην Εύβοια – Η πορεία με κορναρίσματα και ανοικτούς προβολείς

Ένας διαφορετικός γάμος με… φορτηγά στην αυτοκινητοπομπή προς και από την εκκλησία έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι.

Ο γαμπρός είναι γιος γνωστής οικογενείας με φορτηγά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και στόλισε τα 17 φορτηγά της εταιρείας και τον συνοδευσαν στον γάμο.

Τα φορτηγά άναψαν τους προβολείς και με συνεχή κορναρίσματα συνόδευσαν τον γαμπρό στην πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του.

Όπως αναφέρει το evima ξεσήκωσαν το Αλιβέρι με τα κορναρίσματα και ακολούθησαν την πορεία από τον περιφερειακό δρόμο της πόλης προς το ξωκλήσι στην Κακιά Σκάλα.

Έφτασαν στο πανέμορφο ξωκλήσι στην Κακιά Σκάλα με την πομπή των στολισμένων φορτηγών να εντυπωσιάζει και να συγκινεί τους καλεσμένους και τελέστηκε το μυστήριο του γάμου!