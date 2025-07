Γάζα: Διαδήλωση στο Σύνταγμα με κατσαρόλες και τηγάνια – «Δώστε φαΐ στην Παλαιστίνη»

Με ήχους από κατσαρόλες και τηγάνια και το σύνθημα «δεν υπάρχει ειρήνη, χωρίς δικαιοσύνη, δώστε φαΐ στην Παλαιστίνη», διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Σύνταγμα, το απόγευμα της Πέμπτης (24.7.25).

​Η κινητοποίησή τους ξεκίνησε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης από το Μοναστηράκι, απ’ όπου και κινήθηκαν με πορεία προς το το Σύνταγμα, όπου τους περίμεναν εκατοντάδες ακόμη άτομα από συλλογικότητες, παρατάξεις, σωματεία και κόμματα της Αριστεράς.

Όπως ανέφεραν στο κάλεσμά τους επρόκειτο για μια έκτακτη διεθνή κινητοποίηση που πραγματοποιείται μετά από έκκληση «από την πολιορκημένη Γάζα, για έμπρακτη αλληλεγγύη με κάθε τρόπο». Οι συμμετέχοντες είχαν οργανώσει να έχουν μαζί τους κατσαρόλες, μπρίκια, τηγάνια και άλλα σκεύη τα οποία χτυπούσαν ρυθμικά «ως πράξη διαμαρτυρίας ενάντια στον επιβεβλημένο λιμό κατά του παλαιστινιακού λαού».

Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση κάνοντας λόγο για «τεχνητό λιμό καταστροφικού σταδίου 5».

«Ολοένα αυξανόμενο κομμάτι του πληθυσμού βρίσκεται σε “καταστροφικό λιμό σταδίου 5” με ανεπανόρθωτες ζημιές πια σε ζωτικά όργανα. Το στάδιο 5 λιμού είναι το τελευταίο στάδιο λιμού συμφωνά με το σύστημα IPC (Integrated Food Security Phase Classification). Αυτός ο χαρακτηρισμός δίνεται όταν:

Τουλάχιστον 20% των νοικοκυριών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες ακόμα και με μηχανισμούς όπως η παράλειψη γευμάτων ή η πώληση όλων των υπάρχοντων τους, εγκατάλειψη οικου. Στην Γάζα επίσημα είναι τουλάχιστον το 23% δηλαδή περίπου 470.000 άτομα.

Οξύς υποσιτισμός: Όταν τουλάχιστον το 30% των παιδιών κάτω από 5 έτη έχουν επικίνδυνα χαμηλό βάρος για το ύψος τους λόγω παρατεταμένης πείνας. Το OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs του ΟΗΕ) προβλέπει ότι μέχρι τον Σεπτέμβρη, αν δεν σπάσει τώρα ο αποκλεισμός, το 100% του πληθυσμού της Γάζας θα είναι τουλάχιστον σε επίπεδο 3 λιμού ICP.Αυξημένοι θάνατοι: Όταν τουλάχιστον 2 θάνατοι ανα 10,000 ατόμων την ημέρα ή 4 θάνατοι παιδιών ανά 10,000 παιδιά την ημέρα από την παρατεταμένη πείνα ή ασθένεια που σχετίζεται με πείνα»