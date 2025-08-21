Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ δεν καταρρέει» – Πρώτη στην ΕΕ σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες η Ελλάδα δείχνει η Eurostat

Περισσότεροι από ένας στους πέντε Έλληνες δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ιατρικές ανάγκες τους, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε επειδή υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής ή κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, αναφέρει η Eurostat, πράγμα στο οποίο έσπευσε να απαντήσει σήμερα (21.08.2025) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η Eurostat έκανε δημοσκόπηση, εμείς κάναμε αξιολόγηση στο ΕΣΥ», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως η πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται. «Το ΕΣΥ δεν καταρρέει».

«Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μη βρήκε θεραπεία λόγω εισοδήματος. Στην Ελλάδα είναι όλα τσάμπα. Σε αυτό είμαστε οι πιο γαλαντόμοι», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σημείωσε ότι τα στοιχεία είναι τα ίδια από το 2016. «Είμαστε πάντα τελευταίοι», είπε και «έβαλε στοίχημα» πως του χρόνου στη δημοσκόπηση της Eurostat «θα είμαστε πολύ καλύτερα». «Βλέπω τη διαφορά στα νοσοκομεία και τη βλέπει και ο κόσμος. Και θα τα πει του χρόνου στη δημοσκόπηση της Eurostat».

«Όσο φτωχός και να είσαι, στην Ελλάδα τα παίρνεις όλα δωρεάν. Δε γίνεται να μην βρεις θεραπεία», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat χτες, πέρυσι το 3,6% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στην ΕΕ που χρειάσθηκαν ιατρική εξέταση ή θεραπεία, δεν κατόρθωσαν να την λάβουν. Αυτό όμως είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Το ποσοστό παρουσιάζει τεράστια διακύμανση από χώρα σε χώρα.

Το υψηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε στην Ελλάδα: έφθασε στο 21,9%! Ακολουθούν η Φινλανδία με 12,4% και η Εσθονία με 11,2%. Αντιθέτως, το χαμηλότερο έχει η Κύπρος με μόλις 0,1%. Έπονται η Μάλτα με 0,5% και η Τσεχία με 0,6%.

Όσοι ζουν στα όρια της φτώχειας ή κάτω από αυτά, δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν τις ιατρικές ανάγκες τους. Ο μέσος όρος της ΕΕ σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες ήταν 6% στα άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια και 3,2% σε όσους δεν απειλούνται.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα ήταν 32,3% σε όσους απειλούνται από τη φτώχεια και 19,6% σε όσους δεν απειλούνται. Η διαφορά του 12,7% ήταν και πάλι η μεγαλύτερη στην ΕΕ. Ακολουθούν η Ρουμανία με διαφορά 10,7 ποσοστιαίες μονάδες και η Λετονία με 9,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ιστορία του δισεκατομμυριούχου σε ελληνικό νησί

Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, για να αναδείξει τις δημόσιες δομές μοιράστηκε μια ιστορία, με έναν δισεκατομμυριούχο τουρίστα σε ένα ελληνικό νησί.

Σύμφωνα με τον υπουργό, πριν λίγες ημέρες ένας δισεκατομμυριούχος που έκανε τις καλοκαιρινές διακοπές του σε ένα νησί του Αιγαίου, είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου σταθεροποιήθηκε, αλλά έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο.

Ο ίδιος, όντας δισεκατομμυριούχος, είχε ιδιωτική ασφάλιση. Ένα ιδιωτικό ελικόπτερο με δύο ιδιώτες γιατρούς από την μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία έφτασαν στο νησί, αλλά οι ίδιοι αρνήθηκαν να τον παραλάβουν. Σύμφωνα πάντα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, το ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τελικά τον πολυτραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται πλέον στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει η μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, το καταφέραμε εμείς. Έχω μιλήσει με τον γιο του από το Λονδίνο και με ευχαριστεί συνέχεια για αυτό που καταφέραμε. Είμαι πολύ περήφανος!», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι χρειάζονται περισσότεροι νοσηλευτές στα νησιά και τις περιφέρειες. Υπογράμμισε ότι γίνονται συνεχώς προκηρύξεις και προσλήψεις, και «τα κενά στα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν καλυφθεί κατά 82%».

Ο υπουργός Υγείας εξήρε τον ρόλο που έχει παίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι και τα απογευματινά χειρουργεία στο να μειωθούν οι αναμονές στα νοσοκομεία.

«Το ΕΣΥ που θα παραδώσω στο διάδοχό μου θα είναι καλύτερο από ποτέ. […] Μην μου πείτε μπράβο, αλλά μην λέτε και ότι το ΕΣΥ καταρρέει!», κατέληξε.

Πηγή: Iatropedia.gr