Γερμανία: Συνελήφθη στο Μόναχο ο 49χρονος Ουκρανός που αναζητούταν για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο

Ο 49χρονος Ουκρανός που αναζητούνταν για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο συνελήφθη σήμερα το απόγευμα (22/1/2026), μετά από πληροφορίες των ελληνικών Αρχών, στο Μόναχο της Γερμανίας.

Ο 49χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο φαίνεται να οργάνωσε την εξόντωση του στήνοντας μια παγίδα που κατέρρευσε από τα ίδια του τα λάθη γι’ αυτό και αυτός διέφυγε στο εξωτερικό.

Είχαν περάσει σχεδόν οκτώ μήνες για να εξιχνιαστεί η υπόθεση της εξαφάνισης και του θανάτου του Κωνσταντίνου Τσιαντή. Όλα ξεκίνησαν στις 3 Μαΐου του 2025 όταν η σύζυγος του ξενοδόχου δήλωσε στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού της Ρόδου την εξαφάνιση του.

Επειδή υπήρξαν βάσιμες ενδείξεις ότι ο θάνατος του 64χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, αμέσως την υπόθεση ανέλαβε η υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Τέσσερις ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισης οι αστυνομικοί μαζί με τη συνδρομή εθελοντών του silver Alert εντόπισαν σε γκρεμό δίπλα στην επαρχιακή οδό Παστίδα – Καλυθίων το πτώμα του ξενοδόχου αλλά και με τη μηχανή που είχε φύγει από το σπίτι του την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Το θύμα με τον δράστη φέρεται να γνωρίστηκαν πρώτη φορά πριν τέσσερα χρόνια όταν ο 49χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία, που είχε συλληφθεί και για μεταφορά παράνομων μεταναστών, είχε πάει ως πελάτης στο ξενοδοχείο του.

Τον Μάρτιο του 2025 φέρεται να συνεργάστηκαν στην ανακαίνιση που θα γίνονταν στο ξενοδοχείο ενώ ο φερόμενος ως δράστης ήθελε να αγοράσει το ξενοδοχείο το οποίο όμως ο 64χρονος σκεφτόταν να το πουλήσει σε άλλον επιχειρηματία στη Ρόδο.

Έτσι οι αστυνομικοί με βάση όλα τα παραπάνω και επιπλέον δεδομένα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της δολοφονίας, ο οποίος φέρεται έχει φύγει από το νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, ο δράστης που καταζητείται, φέρεται να σκότωσε τον ξενοδόχο κατά το χρονικό διάστημα από τις 20:40 το βράδυ της 1ης Μαΐου του 2025 έως και τις 03:14 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.