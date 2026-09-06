Τέσσερις συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια – Ανάμεσά τους 80χρονη που άναψε καντήλι σε νεκροταφείο

Συναγερμό προκαλούν τα αλλεπάλληλα περιστατικά φωτιάς σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις για ενέργειες που φέρονται να οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιών.

Οι τέσσερις συλλήψεις για φωτιά από αμέλεια, αφορούν διαφορετικά περιστατικά, από καύση υπολειμμάτων βλάστησης και αγροτικές εργασίες μέχρι το άναμμα καντηλιού σε νεκροταφείο.

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Στη Νέα Μάκρη συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου ένας αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έβαλε φωτιά σε σωρό με υπολείμματα βλάστησης προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο. Την ίδια ημέρα η Αττική βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4, δηλαδή πολύ υψηλή.

Στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού συνελήφθη ένας 57χρονος για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με καταστροφέα. Οι φλόγες έκαψαν συνολικά 210 στρέμματα.

Στον Μισόκαμπο Κύμης, στην Εύβοια, συνελήφθη ένας 55χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών.

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Στα Νένητα της Χίου συνελήφθη μία 80χρονη, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά όταν άναψε καντήλι σε χώρο νεκροταφείου. Η φωτιά έκαψε περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα με ξερά χόρτα, ενώ στην 80χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.060 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την αρχή του 2026 έως και τις 5 Σεπτεμβρίου έχουν επιβληθεί 764 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.279.412,72 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα έχουν γίνει 338 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 301 αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 37 από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καλεί τους πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και τον Σεπτέμβριο, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει αυξημένος σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή τους και να αποφεύγουν εργασίες ή άλλες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή φλόγα.