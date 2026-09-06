Εννέα προσαγωγές για τις πορείες στη ΔΕΘ: Οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Μαζικές ήταν οι κινητοποιήσεις και πορείες που πραγματοποιήθηκαν στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ. Ωστόσο, έγιναν συνολικά εννέα προσαγωγές, από τις οποίες οι έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι τέσσερις από τις έξι συλλήψεις στη ΔΕΘ αφορούσαν περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών, η μία για περίπτωση ναρκωτικών και κατοχής μαχαιριού και η έκτη περίπτωση αφορά δικαστική απόφαση για απάτη.

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Ο συγκεκριμένος διαδηλωτής έχει καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση και εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και συνελήφθη.

Και οι έξι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

Οι κινητοποιήσεις ήταν γενικά ειρηνικές, αγωνιστικές και μαζικές, ενώ από την αστυνομία μεγάλη βαρύτητα δόθηκε ουσιαστικά στους προληπτικούς ελέγχους.

Συνολικά, το Σάββατο (05.09.2026) στο περιθώριο των εγκαινίων της ΔΕΘ έγιναν 175 προληπτικοί έλεγχοι περιμετρικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Αρκετοί από τους διαδηλωτές που είχαν μαζί τους κάποια σακίδια, αναγκάστηκαν από την αστυνομία να τα ανοίξουν και έγιναν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχαν μέσα και εάν είχαν κάποιο αιχμηρό αντικείμενο μαζί τους.

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Λίγα μέτρα πιο κάτω από την πλατεία Αριστοτέλους στην Καμάρα συγκεντρώθηκαντα μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και των αντιεξουσιαστών. Όλοι οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στη νότια πύλη της ΔΕΘ, περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελλίδης, όπου και σταμάτησαν. Τους παρεμπόδισαν οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να μην προσεγγίσουν τον χώρο όπου χθες εξήγγειλε τα νέα κυβερνητικά μέτρα ο πρωθυπουργός.

Όλα κύλησαν ομαλά και λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ δόθηκαν στην κυκλοφορία όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης και άνοιξαν και πάλι οι οκτώ σταθμοί του μετρό, οι οποίοι είχαν κλείσει από τις 15.00 το μεσημέρι.