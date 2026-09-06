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Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην Αθηνών-Κορίνθου κοντά στα Μέγαρα, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα
Ελλάδα

Μέγαρα: Καραμπόλα οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου και ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα μετά το τροχαίο
Κίνηση
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει καραμπόλα έξι οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με έξι οχήματα να εμπλέκονται στην καραμπόλα έξω από τα Μέγαρα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Εξαιτίας του ατυχήματος έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων.

Δεν είναι σαφές για την ώρα αν υπάρχουν τραυματίες.

megara karampola

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή, καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

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