Μέγαρα: Καραμπόλα οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου και ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει καραμπόλα έξι οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με έξι οχήματα να εμπλέκονται στην καραμπόλα έξω από τα Μέγαρα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

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Εξαιτίας του ατυχήματος έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων.

Δεν είναι σαφές για την ώρα αν υπάρχουν τραυματίες.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή, καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.