Σπάρτη: 42χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο – Ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Τη ζωή του έχασε ένας 42χρονος οδηγός μετά από τροχαίο στη Σπάρτη στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Τρίπολης – Καλαμάτας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του στο 22,6ο χιλιόμετρο.

Στο τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο (06.09.2026) έξω από τη Σπάρτη, το αυτοκίνητο χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες, κατέληξε σε πρανές και τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Σύμφωνα με το notospress.gr, ο 42χρονος τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου.