Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη, μετά το χαμό που επικράτησε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο ίδιος αρνήθηκε να καταθέσει και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.

Η πραγματική πρωτόγνωρη κατάσταση σε επιτροπή του Κοινοβουλίου προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος εξέδωσε κατεπείγουσα παραγγελία για ποινική προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη, για την άρνηση κατάθεσης παρά το γεγονός ότι κλήθηκε από τη Βουλή για δεύτερη φορά, αλλά και παρότι δεν έχει προς ώρας την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα από τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάστηκαν άμεσα από τη Βουλή και μετά από αξιολόγηση του υλικού, ο Κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η εισαγγελική παραγγελία έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο «Φραπές» έχει διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, τότε θα εκκινήσει η αυτόφωρη διαδικασία και η προσπάθεια εντοπισμού και σύλληψης του αψύ Κρητικού έως τα μεσάνυχτα, οπότε και λήγει το αυτόφωρο.

Η έρευνα ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ σύμφωνα με νομικές πηγές, η αυτόφωρη διαδικασία μπορούσε νομικά να ακολουθηθεί και από την επιτροπή της Βουλής, αφού με βάση το Νόμο έχει ρόλο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Ξυλούρης καλείται από τον Εισαγγελέα για το αδίκημα της απείθειας, για το γεγονός οτι την προηγούμενη φορά δεν είχε παρουσιαστεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.