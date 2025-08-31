Γιάννενα: Βίντεο από τη στιγμή που καταρρέει η σκηνή πριν τη συναυλία των Βίσση, Ρέμου, Μάστορα

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν τη δυτική Ελλάδα το Σάββατο, 30.08.2025, έφεραν ένα σκηνικό τρόμου στα Γιάννενα, όταν ξήλωσαν τη σκηνή που προετοίμασαν οι τεχνικοί για συναυλία.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα σόσιαλ μίντια, καταγράφει καρέ καρέ τη σκηνή της συναυλίας να διαλύεται λίγες ώρες πριν την έναρξή της στα Γιάννενα.

Τα σιδερένια δοκάρια φαίνεται να κουνιούνται έντονα, όταν μετά από λίγη ώρα, το σκέπαστρο το οποίο κρατούσαν κατέρρευσε.

Οι άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή κοντά στη λίμνη παρέσυραν τη σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννενα.

Από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί με τους τεχνικούς να στέκονται τυχεροί, καθώς εκείνη την ώρα εργαζόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες αλλά και το πληθος κόσμου που είχε ξεκινήσει να μαζεύεται στο σημείο ήδη από νωρίς το μεσημέρι.

Η Άννα Βίσση αμέσως μετά την ανακοίνωση για την ακύρωση της συναυλίας, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, για την ακύρωση της συναυλίας στα Γιάννενα.