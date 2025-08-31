Άννα Βίσση: Το μήνυμα για την ακύρωση της συναυλίας στα Γιάννενα λόγω κακοκαιρίας – «Λυπάμαι τόσο πολύ»

Η κακοκαιρία που έπληξε χτες Σάββατο (30.08.2025) την Δυτική Ελλάδα, και κυρίως τη Ήπειρο, την Κέρκυρα και τους Παξούς έχει ξεκινήσει να υποχωρεί, ωστόσο οι ζημιές που άφησε πίσω της επηρέασε ακόμη και γνωστούς καλλιτέχνες, όπως η «απόλυτη» Άννα Βίσση.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα με τις Μέλισσες σκόπευαν να δώσουν μία μεγάλη συναυλία στα Γιάννενα. Ωστόσο, η κακοκαιρία είχε άλλα σχέδια, αφού το μπουρίνι που «χτύπησε» παρέσυρε το στέγαστρο της σκηνής πάνω στην οποία θα εμφανιζόταν η Άννα Βίσση και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, με αποτέλεσμα η μεγάλη συναυλία Galaxias Live Productions να ακυρωθεί.

Η σκηνή κατέρρευσε περίπου 3 ώρες πριν το λάιβ, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί συναυλία στο σημείο. Μάλιστα, ήδη από νωρίς το μεσημέρι είχε φτάσει χιλιάδες κόσμου για να δει από κοντά τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

Παράλληλα, σε πολλές περιοχές στην πόλη κυριάρχησαν οι καταιγίδες και οι ισχυρότατοι άνεμοι, που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα, σε σπίτια, ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της, σε ανακοίνωσή της στα social media η Άννα Βίσση απάντηση για την ακύρωση της συναυλίας στα Γιάννενα.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας», έγραψε η Άννα Βίσση.