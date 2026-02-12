Γιάννης Παναγόπουλος: «Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ήταν όλα τιμολογημένα, δεν μπορεί να γίνει ανάθεση πριν ελεγχθούν οι δαπάνες»

Συνέντευξη τύπου έδωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επιχειρώντας να απαντήσει στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος σημείωσε πως δίνει μόνος του τη συνέντευξη, καθώς υπό διερεύνηση είναι μόνο εκείνος και επεσήμανε πως πέρασαν 9 μέρες από τότε που έγινε δέσμευση στον λογαριασμό του και «τώρα που έχω μια θεσμική απάντηση, αποφάσισα να σας μιλήσω».

«Είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και ουδείς μπορεί να τους παραβιάσει, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα. Κανένας πρόεδρος», τόνισε ο κ. Παναγοπουλος. «Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή» υπογράμμισε.

«Δεν υπάρχει κανένα έργο που σχετίζεται με κατάρτιση στη ΓΣΕΕ» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και πρόσθεσε πως στην ελεγκτική επιτροπή συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και οι έλεγχοι γίνονται ανά τρίμηνο.

«Οι ιδιωτικές συμβάσεις δεν αναρτώνται στη Διαύγεια. Οι δημόσιες όλες αναρτώνται», συμπληρώνοντας πως η ΓΣΕΕ είναι ο μοναδικός φορέας, που «δεν έχουμε ούτε μία δεκάρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τουλάχιστον τα 20 χρόνια, που είμαι εγώ πρόεδρος».

«Είμαι εδώ, μπροστά σας να δώσω απαντήσεις σε όσα διαρρέουν και οδηγούν σε δολοφονία χαρακτήρων. Πολλά ερωτήματα βασανίζουν κι εμένα», επεσήμανε θυμίζοντας την υπόθεση Σκαραμαγκά για την οποία αθωώθηκε.

«Σέβομαι τους δικαστικούς και τη δυσκολία απονομής δικαιοσύνης. Δικαιούμαι όμως να κάνω την ερώτηση, αφού δεν μου έχει έρθει ακόμα κλήση από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ποιο κράτος δικαίου με προστάτεψε;» είπε.

«Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δεν με διώχνει κανείς. Μόλις χθες έλαβα την διαταγή δέσμευσης του λογαριασμού μου. Δεν έχω πάρει ακόμα το πόρισμα του Βουρλιώτη» συνέχισε.

«Δεν είναι τυχαίο όλα άρχισαν όταν ήμουν στη Βουλή και τέθηκε το θέμα για τις συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει να αποδείξουμε, όχι μόνο η ΓΣΕΕ, ότι είμαστε ικανοί να υπογράψουμε συμβάσεις εργασίας, με αυξήσεις για τους εργαζόμενους. Ως πρόεδρος θα αφιερώσω σε αυτές τις συμβάσεις όλες τις δυνάμεις μου» σημείωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο non paper που μιλά για υπεξαίρεση χρημάτων κατά τη χρονική περίοδο 20-25 λέγοντας πως είναι «αγνώστου πατρός»: «Διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Το ψεύδος θα αποδειχθεί».

Μίλησε και για τις εταιρείες λέγοντας πως «καμία δεν δραστηροποιείται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Καμία!». Μία εξ αυτών ήταν εκτυπωτική-φωτογραφική – με την οποία η ΓΣΕΕ συνεργαζόταν πριν γίνει ο ίδιος πρόεδρος – και η άλλη είχε να κάνει με την κυβερνοασφάλεια.

Τόνισε πως όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα προς διερεύνηση, ενώ αναφέρθηκε και στην ΠΑΣΚΕ λέγοντας πως: «Η ΠΑΣΚΕ είναι ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ. Η ΠΑΣΚΕ είναι μια παράταξη μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί έχει αυτονομία. Ποτέ δεν έκρυψα ότι είμαι ΠΑΣΟΚ», ενώ πρόσθεσε πως «καλά έκαναν και ανέστειλαν την κομματική μου ιδιότητα».

Σχετικά με τα 7 επιμορφωτικά προγράμματα την περίοδο 2020-2025, σημείωσε ότι μόνο ένα ολοκληρώθηκε, αφού ελέγχθηκε τον 11ο του 2025. Ακόμα ένα βρίσκεται σε εξέλιξη και ακόμα ένα, που δεν έχει ξεκινήσει.

Σημείωσε πως από αυτά παίρνουν ένα ποσοστό, που το προβλέπει η προκήρυξη, που κάνει ο αρμόδιος φορέας, της τάξεως 3-3.5%. Τα χρήματα των προγραμμάτων δεν αναμειγνύονται, όπως ξεκαθάρισε και δεν πάνε στο λογαριασμό της ΓΣΕΕ: «Για όλα αυτά υπάρχουν έγγραφα».

Σε ερώτηση για το Πόθεν Έσχες τόνισε πως για τον ίδιο δεν είναι υποχρεωτικό να καταθέτει, αλλά ο ίδιος έχει δημοσιοποιήσει ένα άτυπο Πόθεν Έσχες: «Είμαι τραπεζοϋπάλληλος, στην ανώτερη βαθμίδα στην Εθνική Τράπεζα. Τα εισοδήματα μου είναι καλά. Είναι όλα καθαρά».

Τέλος για την πισίνα σημείωσε ότι την κατασκεύασε όταν η σύζυγός του έπαθε εγκεφαλικό και έπρεπε να κάνει ειδικές ασκήσεις. Η ίδια πέθανε λίγα χρόνια αργότερα.