Ελλάδα

Γιατί η εβδομάδα που διανύουμε λέγεται «βουβή» ή «κουφή» εβδομάδα: Η σιωπή πριν το θαύμα

Μια περίοδος εσωτερικής προετοιμασίας πριν τα Πάθη και την Ανάσταση, όπου η συλλογική σιωπή γίνεται τελετουργικό προεόρτιο
Εκκλησία - Κεριά
Πηγή φωτό: iStock

Η «κουφή» ή «βουβή» εβδομάδα σηματοδοτεί τις τελευταίες μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής και προηγείται της Μεγάλης Εβδομάδας, αποτελώντας έναν χρόνο σιωπηρής αναστοχαστικής προετοιμασίας για τους πιστούς.

Αντίθετα με τις προηγούμενες εβδομάδες της νηστείας, εδώ κυριαρχεί η μετρημένη παρουσία των τελετουργιών και η αποχώρηση από την εκδηλωτική λατρεία, ώστε να ευνοηθεί η εσωτερική στάση και η πνευματική συγκέντρωση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διακόπτονται κάποιες από τις καθιερωμένες ακολουθίες -για παράδειγμα οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου- και τις καθημερινές δεν τελείται η συνήθης Θεία Λειτουργία, εκτός της λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων.

Η επιλογή της σιωπής δεν είναι απλώς τελετουργική: ξεδιπλώνει ένα συμβολικό πλαίσιο όπου η απομάκρυνση από τον θόρυβο και την εξωτερική ζωή λειτουργεί ως προετοιμασία για το Θείο Πάθος και την αναστάσιμη κορύφωση.

Συμβολικά, η «βουβή» περίοδος συνιστά μια πνευματική ερημικότητα, μια αναμονή που προηγείται της ανανέωσης.

Όπως η φύση μπροστά στην αναγέννηση ζυγώνει μια φάση σιωπής, έτσι και ο πιστός καλείται να περιορίσει τους εξωτερικούς περισπασμούς, να εντείνει την προσευχή, τη μετάνοια και τον εσωτερικό διάλογο.

Η πρακτική αυστηρής νηστείας, οι εξομολογήσεις και η αποχή από κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερο βάρος, ενώ τα οικιακά προετοιμαστικά έργα γίνονται με λιτότητα και σεβασμό.

Στις σύγχρονες πόλεις η «βουβή» εβδομάδα συχνά συγκρούεται με την καθημερινότητα και τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, όμως σε πολλές μικρότερες κοινότητες τα πατροπαράδοτα έθιμα διατηρούν την αίσθηση συλλογικής σιωπής και μνήμης.

Η περίοδος παραμένει μια αυθεντική πρόσκληση για πνευματική ανασκόπηση: όχι απλώς ως τελετουργική προετοιμασία, αλλά ως προσωπική και κοινωνική στιγμή αναστοχασμού που οδηγεί στην εμπειρία του Πάθους και στην τελική εορτή της Αναστάσεως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
105
58
57
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη Γαύδο παραμένουν αποκλεισμένοι οι μαθητές από τη Βούλα - Ίσως επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού
«Μέσα από τη δική μας δοκιμασία, η οποία προφανώς έχει ημερομηνία λήξεως, αποτυπώνεται με τον πιο γλαφυρό τρόπο η απομόνωση που βιώνουν αυτά τα νησιά» είπε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας
Στη Γαύδο παραμένουν αποκλεισμένοι οι μαθητές από τη Βούλα – Ίσως επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού
Προ των πυλών 48ωρη κακοκαιρία που φέρνει καταιγίδες και ανέμους 9 μποφόρ – Οι 15 περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»
Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν να εκδηλώνονται το βράδυ της Τρίτης και θα εξασθενήσουν από την Πέμπτη - Η Πρωταπριλιά η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας
Καταιγίδες
Newsit logo
Newsit logo