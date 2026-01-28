Γιώργος Μαυρίδης για το τροχαίο στη Ρουμανία με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ήταν να πάω και εγώ οδικώς στη Λιόν»

Ο Γιώργος Μαυρίδης, γνωστός φίλαθλος του ΠΑΟΚ, μίλησε για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 Έλληνες φιλάθλους και σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε να μην υπάρξει ποτέ ξανά μια ανάλογη τραγωδία.

Ο Γιώργος Μαυρίδης έχει ταξιδέψει πολλές φορές για να παρακολουθήσει τους αγώνες της ομάδας του και σοκαρισμένος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1 για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και αποκάλυψε ότι ήθελε και ο ίδιος να ταξιδέψει οδικώς για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι είναι σοκαριστικό για όλους. Εμείς τώρα, σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναζήσει και το 1999 αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια…

Και τώρα μιλάτε και με έναν άνθρωπο που έχει πάει άπειρες εκδρομές για να παρακολουθήσει την ομάδα, είτε οδικώς, είτε με αεροπλάνο, είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα.

Σκεφτείτε ότι και εγώ ήμουν να πάω οδικώς στη Λιόν και τελικά ήμουν ένα ταξίδι στην Αμερική και απλά ακύρωσα το να πάω στη Λυών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε υπάρχουν φίλοι μου που ταξιδεύουν και δε μπορώ να τους βρω και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά πενθεί φιλάθλους της, οι οποίοι ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα. Μακάρι να ‘ναι η τελευταία φορά…» είπε ο Γιώργος Μαυρίδης στέλνοντας δύναμη στους γονείς των νέων που χάθηκαν στην άσφαλτο.

Υπενθυμίζεται ότι σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.