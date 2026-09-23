Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός του χορήγησε μέθη – Το κρίσιμο τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο μετά την ανακοπή

Σε θρίλερ για πολύ γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Δύο εβδομάδες αφότου ο γνωστός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη όσο ο 54χρονος ψυχορραγούσε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που του έκανε η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός.

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι των αρχών στα ιατρεία που διατηρούσαν ο 58χρονος παθολόγος και η 56χρονη σύζυγός του που πλέον κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του τραγουδιστή. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα μεταξύ της γιατρού, του υπνοθεραπευτή και του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος ήρθε σε επαφή μαζί τους προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπείες ευεξίας και αναζωογόνησης.

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Ο δημοφιλής ερμηνευτής επικοινώνησε μέσω μίας γυναίκας – με την οποία συνεργαζόταν – με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό προκειμένου να συζητήσουν για το ποια θεραπεία πρέπει να ακολουθήσει. Οι δύο άντρες έκλεισαν ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης στις 17:00, ένα ραντεβού που τελικά δεν πρόλαβαν ποτέ να κάνουν.

Ο υπνωτιστής ξεκαθάρισε μέσω της δικηγόρου του ότι δεν πρότεινε εκείνος στον Γιώργο Μαζωνάκη την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ωστόσο, παραδέχτηκε από την πρώτη στιγμή ότι ο ίδιος και η 56χρονη είχαν σύμβαση συνεργασίας και γνωρίζονταν περίπου 15 χρόνια.

Σημαντικά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί ωστόσο και σχετικά με την εμπλοκή του 58χρονου γιατρού στην υπόθεση καθώς και στο τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική, ενώ οι αρχές αναλύουν τις κινήσεις των γιατρών και των εργαζόμενων στην οδό Καρνεάδου, αμέσως μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

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Τι έγινε μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου

Το Live News χαρτογράφησε λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του ζευγαριού των γιατρών την στιγμή που βρισκόταν στην κλινική ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες η 56χρονη γιατρός που είχε ισχυριστεί ότι ο τραγουδιστής όταν έφτασε στο ιατρείο ήταν σε υπερδιέγερση, του χορήγησε μέθη. Αυτό το στοιχείο, δεν έχει επιβεβαιωθεί καθώς θα φανεί μόνο από τα αποτελέσματα των τοξιλογικών του ερμηνευτή.

Κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του Μαζωνάκη, ταυτόχρονα έκανε πλασμαφαίρεση και μία άλλη ασθενής στο ιατρείο, στην οποία ωστόσο δεν χορηγήθηκε μέθη. Έτσι, εγείρεται το ερώτημα γιατί να τον «κοιμήσουν» και γιατί να το αποκρύψουν, καθώς στους επόμενους ελέγχους δεν βρέθηκαν κατασταλτικά φάρμακα στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι η μέθη σε ιδιωτικά ιατρεία απαγορεύεται και προβλέπεται μόνο σε νοσοκομείο και με την παρουσία αναισθησιολόγου.

Σύμφωνα με το Live News, η 56χρονη έκανε το τελευταίο κρίσιμο τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο, αφότου ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του: «Έχω χορηγήσει μέθη σε ασθενή και του χορήγησα και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να του δώσω;», είπε στο τηλεφώνημα η γιατρός.

Ωστόσο, εξαρχής βέβαια δεν χρειαζόταν μέθη για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ειδικά στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη η καταστολή του ήταν απαγορευτική, καθώς ήταν αφυδατωμένος και υποτασικός από την υδροθεραπεία που είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα στο ίδιο ιατρείο, με αποτέλεσμα η κατασταλτική ουσία ρίχνει ακόμη περισσότερο την πίεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω υδροθεραπεία όχι απλά δεν βοήθησε τον τραγουδιστή, αλλά τον επιβάρυνε. Ο τραγουδιστής έφυγε από το ιατρείο της Καρνεάδου το απόγευμα της Τρίτης, εξαντλημένος. Αυτός ήταν και ο λόγος που δίασταζε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση την ακριβώς επόμενη μέρα στην κλινική της 56χρονης, πράγμα που είχε πει και στην ίδια την γιατρό.

Όλα τα μηνύματα μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή

Σε διαρκή επικοινωνία βρίσκονταν ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός και η κατηγορούμενη γιατρός, προκειμένου να πείσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη να επισκεφτεί τα ιατρεία τους. Ο γνωστός καλλιτέχνης σκόπευε να πάει στο Λονδίνο για να υποβληθεί στις αντίστοιχες θεραπείες, όμως έπειτα από επικοινωνία με τον υπνωτιστή και την 56χρονη, άλλαξε γνώμη και τελικά έμεινε στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, οι δύο τους είχαν συμφωνήσει να «στέλνουν» ο ένας πελάτες στον άλλο και να μοιράζονται τα χρήματα. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να συνέβη και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το χρονικό ξεκινάει από την Δευτέρα, δύο μέρες πριν πεθάνει ο τραγουδιστής. Ο χρόνος του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, από την στιγμή που συναντά τον υπνοθεραπευτή σε μαγαζί εστίασης στο Ψυχικό. Εκεί οι δύο άντρες καταλήγουν στο να γίνει επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική της 56χρονης για πλασμαφαίρεση. Ο ερμηνευτής γνώριζε χρόνια την γιατρό καθώς είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο ιατρείο της το 2021.

Μιλώντας στο Live News συνεργάτης του τραγουδιστής ανέφερε σχετικά με την συγκεκριμένη συνάντηση: «Δεν είχαμε καμία σχέση με τον υπνοθεραπευτή, ούτε εμείς, ούτε η κοπέλα που έκλεισε το ραντεβού. Εμείς πήγαμε πράγματι στο καφέ για να συζητήσουμε επαγγελματικά θέματα που θα ανακοινώναμε στο μέλλον. Μετά ήρθε ο υπνοθεραπευτής και μας τον σύστησε ο Γιώργος. Τον είχε βρει από το TikTok και ζήτησε από την κοπέλα να του κλείσει ραντεβού, και αυτό έκανε».

Η κατάθεση που «καίει» την 56χρονη και «αθωώνει» τον 58χρονο

Νέα κατάθεση έδωσε χθες (22.09.2026) ενώπιον του ανακριτή η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ την ώρα που ήταν μέσα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η γραμματέας στην κατάθεσή της φέρεται να άκουσε, όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη». Η προποφόλη αποτελεί φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αναισθησίας, υπάρχει μόνο στα νοσοκομεία και δεν συνταγογραφείται.

Την ίδια στιγμή, είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε υπάλληλος του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο και στη συνέχεια διέγραψε. Στο συγκεκριμένο μήνυμα αναφερόταν, μεταξύ άλλων: «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη». Σημαντικό είναι το στοιχείο που προκύπτει από ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε η γραμματέας από την 56χρονη γιατρό το βράδυ μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πριν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις των αρχών, η γραμματέας φέρεται να δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την 56χρονη γιατρό. Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, η γιατρός φέρεται να τη ρώτησε τι σκόπευε να αναφέρει στις αρχές και να της ζήτησε οι εργαζόμενοι του ιατρείου να κινηθούν βάσει μιας κοινής γραμμής στις καταθέσεις τους.

Παράλληλα, οι δύο γιατροί που εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή να προσφύγουν κατά της απόφασης που αφορά την προσωρινή τους κράτηση, καταθέτοντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες που προέρχονται από τους συνηγόρους τους, σε αυτό το στάδιο εκτιμάται ότι μόνο ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος, αναμένεται να προχωρήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο 58χρονος γιατρός μάλιστα θα στηριχτεί στην κατάθεση της συγκεκριμένης εργαζόμενης της κλινικής. Τα όσα είπε φαίνεται να τον «αθωώνουν» με αποτέλεσμα ο παθολόγος να έχει άλλοθι να στηρίξει το αίτημα αποφυλάκισης. Η 28χρονη γραμματέας ανέφερε ότι ο γιατρός στις 15:30 βρισκόταν στον καναπέ το γραφείου του και κοιμόταν. Τότε ήρθε στο ιατρείο του ο ασθενής με τον οποίο είχε ραντεβού, και στον οποίο έδωσε στις 16:05 το παραπεμπτικό που έδειξε και στις αρχές.

Στη συνέχεια η 28χρονη ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανάκριση του γιατρού, είπε ότι ο 58χρονος παθολόγος ενώ ήταν στο ραντεβού με τον ασθενή, ενημερώθηκε γύρω στις 16:10 ότι κάτι συμβαίνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτά τα λεγόμενα επιβεβαιώνουν τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος ο γιατρός.

Οι αρχές αναμένουν τις καταθέσεις όλων των εργαζομένων της κλινικής, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Πρόσωπο «κλειδί» είναι η 5η εργαζόμενη της κλινικής στην οδό Καρνεάδου, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης και πώς ήταν μία από τα άτομα που καθάρισαν τον χώρο αφού πήρε το ΕΚΑΒ τον ερμηνευτή.