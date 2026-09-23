Θεσσαλονίκη: 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε και παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μια μηχανή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα ΙΧ ακολουθώντας ξέφρενη πορεία παρέσυρε συνολικά τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Σύμφωνα με το voria το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη έγινε στις 11:50 όταν ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση τη στιγμή που το αμάξι ήταν εν κινήσει με αποτέλεσμα το πόδι του να κολλήσει στο γκάζι και ο ίδιος να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

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Στο σημείο μάλιστα χρειάστηκε να σπεύσει η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τον άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.