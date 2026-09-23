Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε και παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μια μηχανή

Στο σημείο χρειάστηκε να σπεύσει η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τον άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη
Τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα ΙΧ ακολουθώντας ξέφρενη πορεία παρέσυρε συνολικά τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Σύμφωνα με το voria το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη έγινε στις 11:50 όταν ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση τη στιγμή που το αμάξι ήταν εν κινήσει με αποτέλεσμα το πόδι του να κολλήσει στο γκάζι και ο ίδιος να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο μάλιστα χρειάστηκε να σπεύσει η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τον άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

troxaio thessaloniki

«Ζούμε από θαύμα» δήλωσε στη Voria.gr μια γυναίκα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο πεζοδρόμιο και είδε το αμάξι της να παρασύρεται από το ΙΧ του 30χρονου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
359
120
105
95
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Θα σε κάνω καινούργιο» έλεγε σε ασθενείς η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός για να τους προσεγγίσει
Οι σαμπάνιες που άνοιγε ο 58χρονος γιατρός όταν είχε «κέφια», τα παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούσαν σε πελάτες και ραντεβού των χιλιάδων ευρώ, όπως αποκάλυψε η Χριστίνα Κοραή στο Live News
Φάρκαμα
«ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 26»: Διεξάγεται η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων με τη συμμετοχή των Δομών Παλλαϊκής Άμυνας
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης επισκέφθηκε την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) και το Αρχηγείο Στόλου, στο πλαίσιο της αρχικής ενημέρωσης
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης
Η γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη: Το κρίσιμο τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο μετά την ανακοπή
Το νέο πρόσωπο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, όλα τα μηνύματα μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή και όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου κατά την παραμονή του Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός του χορήγησε μέθη – Το κρίσιμο τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο μετά την ανακοπή
5
Newsit logo
Newsit logo