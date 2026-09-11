Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ολοκληρώθηκε η νεκροτομή – Οι τοξικολογικές θα δώσουν απαντήσεις

Λίγο πριν τις 11:30, το πρωί της Παρασκευής (11.09.2026) ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη που υπέστη ανακοπή σε κλινική στο Κολωνάκι, το μεσημέρι της Τετάρτης. Τα πρώτα στοιχεία των εξετάσεων, δεν δείχνουν ξεκάθαρη αιτία θανάτου.

Οι ιατροδικαστές ρίχνουν τώρα την προσοχή τους στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, προσπαθώντας να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στην κλινική του Κολωνακίου. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής δείχνουν απροσδιόριστα αίτια θανάτου και έτσι αναμένονται απαντήσεις από τις υπόλοιπες εξετάσεις.

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Τα ευρήματα εξετάζονται από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιόπουλου, ενώ την νεκροτομή πραγματοποίησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στην κλινική του Κολωνακίου, έχοντας μικρό τραύμα στο κεφάλι από πτώση και προβλήματα ομιλίας. Άνθρωποι από τον κύκλο του ανέφεραν πως το τελευταίο διάστημα δεν ένιωθε καλά -τουλάχιστον ψυχολογικά- ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε καταρρεύσει και σε εστιατόριο την Κηφισιά.

Η νεκροψία – νεκροτομή διήρκησε πάνω από μιάμιση ώρα, παρουσία των τεχνικών συμβούλων που προσέλαβαν τόσο οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι, τόσο η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Όσον αφορά τους γιατρούς, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, αφού ολοκληρώθηκε η αυτοψία στην κλινική και οι αρχές συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία, συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων ώστε να απολογηθούν για την υπόθεση.

Οι 3 «χαμένες» ώρες στην κλινική και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ένα από τα στοιχεία που δημιουργεί υποψίες στις αρχές είναι οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ανέφερε στην κατάθεσή της πως είχε ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 16:00 ενώ εκείνος άργησε και περίπου 30’.

Αυτό το στοιχείο ωστόσο δεν αποδεικνύεται, αφενός από τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, αφετέρου από την ώρα που δέχθηκε κλήση το ΕΚΑΒ για να σταλεί ασθενοφόρο ώστε να παραλάβει τον τραγουδιστή.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στην κλινική στις 13:00 ενώ το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 16:26.

Αποκαλύφθηκε δε πως η θεραπεία βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή και παρά το γεγονός πως ο ίδιος ήταν εμφανώς καταβεβλημένος.

Οι αρχές έκαναν αυτοψία στην κλινική και κατέσχεσαν ηλεκτρονικά πειστήρια και έγγραφα για την υπόθεση.

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και στο αν έγινε απόπειρα απόκρυψης στοιχείων από αυτό. Συγκεκριμένα εξετάζεται αν οι γιατροί προσπάθησαν να εξαφανίσουν το γεννητικό υλικό του τραγουδιστή, το οποίο βρίσκονταν εντός του μηχανήματος, σε μία προσπάθεια να δείξουν πως δεν βρίσκονταν σε εξέλιξη η ιατρική πράξη.