Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών: 400 επιτυχόντες δεν έκαναν καν εγγραφή, ανάμεσά τους 9 φοιτητές της Ιατρικής

Τουλάχιστον 400 επιτυχόντες που πέρασαν σε σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν γράφτηκαν καν στις σχολές τους. Αυτό αποκάλυψε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μιλώντας στο ERTnews σημείωσε ότι το φαινόμενο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με σημαντικότερη αιτία την ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων.

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Όπως αποκάλυψε οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμη και στην Ιατρική Σχολή στην οποία εννέα άτομα δεν εγγράφηκαν, ενώ απώλειες κατεγράφησαν και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα.

Τόνισε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρίκνωσης. Σημείωσε πως σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έως το 2040 οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30.000 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων.

Υποστήριξε πως ο ακαδημαϊκός χάρτης θα πρέπει να αλλάξει και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγχωνευτούν πανεπιστημιακά τμήματα.

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Υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στη διεθνοποίησή του, με νέα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας να προσελκύσει φοιτητές από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος.

Μίλησε για τη στήριξη του φοιτητή και στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγης, επισημαίνοντας ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τόνισε, ωστόσο, ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, ενώ το πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτιση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Αναφερόμενος στη φοιτητική μέριμνα, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγης, επισημαίνοντας ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τόνισε, ωστόσο, ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, ενώ το πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτιση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.