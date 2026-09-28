Ο 88χρονος δρομέας που συγκίνησε στη Μεταμόρφωση: «Σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή»

Μαθήματα αιώνιας αγάπης, αντοχής και θέλησης παρέδωσε ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης τρέχοντας στα «Αρβανίτεια 2026» στη Μεταμόρφωση. Ο ηλικιωμένος δρομέας απέδειξε την Κυριακή 27 Σεπτρεμβρίου του 2026, ότι η κινητήριος δύναμη για την κάλυψη χιλιομέτρων, είναι πολλές φορές η καρδιά και τα ψυχικά αποθέματα.

Ο 88χρονος δρομέας κατάφερε όχι μόνο να τερματίσει τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων στη Μεταμόρφωση, αλλά και να ανέβει στο βάθρο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με τον εντυπωσιακό χρόνο των 40 λεπτών και 40 δευτερολέπτων.

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Η σπουδαία του επίδοση, επισκιάστηκε από το βαθύ μεγαλείο της ψυχής του. Όταν ρωτήθηκε για τις σκέψεις που τον συνόδευαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, η απάντησή του συγκίνησε βαθιά το κοινό: «Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς» είπε ο 88χρονος.

Σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, δήλωσε πως τη σκεφτόταν ασταμάτητα, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου και τονίζοντας πως η αγάπη του γι’ αυτήν δεν θα σβήσει ποτέ. «Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα, ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου» συμπλήρωσε ο κ. Ρεΐζης.

Τα πλάνα από τον τερματισμό και τα λόγια του 88χρονου έγιναν αμέσως viral στο TikTok. Εκατοντάδες χρήστες έσπευσαν να αποθεώσουν τον 88χρονο, με τα σχόλια να πλημμυρίζουν από συγκίνηση. Οι περισσότεροι στάθηκαν στο γεγονός ότι τέτοια παραδείγματα αγνής, ανιδιοτελούς και διαχρονικής αγάπης σπανίζουν στις μέρες μας. Εύχονταν στον ίδιο να παραμείνει γερός και εξέφραζαν την ελπίδα να αξιωθούν όλοι να ζήσουν έναν τόσο δυνατό έρωτα στη ζωή τους.