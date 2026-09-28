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Στην εντατική 16χρονος ποδοσφαιριστής μετά από τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο

Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο νεαρός αθλητής έχασε την ισορροπία του κατά τη διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Αγωνία για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή (27-09-2026) και παραμένει στην εντατική του Νοσοκομείου Καβάλας. Ο αθλητής της ομάδας «Βύρωνας Β’» χτύπησε στο κεφάλι σε αναμέτρηση της ομάδας του στη Θάσο και οι γιατροί προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στην πρεμιέρα του τοπικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Καβάλας, στο γήπεδο της Παναγίας Θάσου. Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο νεαρός αθλητής έχασε την ισορροπία του κατά τη διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ και έπεσε πάνω σε τσιμεντένιο τοιχίο της κερκίδας, χτυπώντας με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Ο γιατρός του αγώνα παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Πρίνου. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οργανώθηκε άμεση διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου εισήχθη απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Με ανακοίνωσή της «η οικογένεια της ΑΕΚ Καβάλας εύχεται ολόψυχα περαστικά στον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βυρωνα, που τραυματίστηκε στον αγώνα του Αίαντα Παναγίας. Ευχόμαστε να ξεπεράσει γρήγορα αυτήν τη δύσκολη στιγμή και να επιστρέψει σύντομα γερός και δυνατός κοντά στην οικογένεια, στους φίλους και στους συμπαίκτες του. Η σκέψη και οι ευχές όλων μας είναι μαζί του. Περαστικά παλικάρι».

Ανακοίνωση στήριξης στον νεαρό ποδοσφαιριστή εξέδωσε και ο Βύρωνας Καβάλας, δηλώνοντας ότι στέκεται στο πλευρό του όσο και στο πλευρό της οικογένειάς του.

anakoinosi arxiki

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του, ενώ με απόφαση των αρμόδιων φορέων αναστέλλονται οι αγώνες των τοπικών ομάδων σε ένδειξη συμπαράστασης στην οικογένεια του αθλητή.

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