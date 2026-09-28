Εφιαλτικές στιγμές για 34χρονη στο κέντρο της Αθήνας – Ντελιβεράς της επιτέθηκε και την βίασε μέσα στο AirBnb ενώ κοιμόταν

Μια αδιανόητη υπόθεση βιασμού νεαρής Ολλανδέζας, την καρδιά της Αθήνας, από ντελιβερά πασίγνωστης εταιρείας, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως καταγγέλλει η 34χρονη, ο διανομέας, τρύπωσε μέσα στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα Airbnb όπου η γυναίκα είχε μισθώσει για μερικές ημέρες και ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι, όρμησε πάνω της και ξέσπασε τα αρρωστημένα του ένστικτα στο κορμί της.

Ο ντελιβεράς φέρεται να έπιασε κυριολεκτικά την γυναίκα στον ύπνο, καθώς ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων, που είχαν νομίμως συνταγογραφηθεί από τον γιατρό της, καθώς αντιμετωπίζει κατάθλιψη. Εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη κατάσταση που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή, ο διανομέας φέρεται να προχώρησε στον βιασμό της.

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Στο διαμέρισμα δε, προκειμένου να παραδώσει την πίτσα που είχε παραγγείλει η γυναίκα από κατάστημα της περιοχής των Εξαρχείων, μπήκε χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έδωσε στην παραγγελία της για την κύρια είσοδο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο η 34χρονη να γνωρίζει πως το συγκεκριμένο password ξεκλείδωνε και την πόρτα του διαμερίσματος της.

Η υπόθεση λαμβάνει διαστάσεις «θρίλερ» καθώς, αν και το άγριο συμβάν που αποκαλύπτει το newsit.gr, εκτυλίχθηκε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, ο βιαστής της Ολλανδέζας, εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος καθώς η εταιρεία, παρά τα αιτήματα των αρχών και των δικηγόρων της παθούσης, μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει τα στοιχεία του συγκεκριμένου υπαλλήλου.

Της όρμησε ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι με το μπουρνούζι

Το θρίλερ που φέρεται να έζησε η 34χρονη Ολλανδή υπήκοος, από τον ανώμαλο ντελιβερά, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Αστυνομίας, αποτυπώνεται ως εξής:

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«Απογευματινές ώρες της 20/08/2026 ο Αξιωματικός Υπηρεσίας της Υπηρεσίας μας, ενημερώθηκε από Αστυνομικούς εποχούμενης περιπολίας ασφαλείας, ότι βρίσκονταν στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», μια 34χρονη, η οποία είχε αναφέρει σε θεράποντες ιατρούς, ότι είχε υποστεί βιασμό. Στους Αστυνομικούς ανέφερε ότι, ξημερώματα της 20/08/2026, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης «AirBnB», στην Αθήνα Αττικής, όπου διαμένει προσωρινά, διανομέας, ο οποίος μετέβηκε προς παράδοση παραγγελίας την οποία είχε πραγματοποιήσει η ίδια μέσω της εφαρμογής (σ.σ αναφέρεται το όνομα της πασίγνωστης εφαρμογής) εισήλθε στο κτίριο πληκτρολογώντας κωδικό, τον οποίο η παθούσα είχε σημειώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας. Με άγνωστο τρόπο εισήλθε στο διαμέρισμά της και εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η ίδια είχε καταναλώσει δισκία για να κοιμηθεί, επομένως βρισκόταν σε κατάσταση υπνηλίας, προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, τις οποίες η ίδια διέκοψε όταν συνήλθε».

Όπως λένε οι πληροφορίες του newsit.gr, μόλις ο διεστραμμένος αλλοδαπός ντελιβεράς μπήκε στο σπίτι και αντίκρισε τη γυναίκα με το μπουρνούζι να κοιμάται στο κρεβάτι, έπεσε πάνω της σαν αρπακτικό και άρχισε να τη βιάζει. Όταν ξύπνησε και τον είδε πάνω της, έβαλε τις φωνές και ο ντελιβεράς, το έβαλε στα πόδια, έχοντας πετάξει την πίτσα στο πάτωμα και ξεχνώντας πάνω στη βιασύνη του και το κράνος του.

Έπαθε νευρική κρίση μέσα στο τμήμα

Η 34χρονη, εξετάστηκε στο νοσοκομείο και όπως αναφέρεται στο Δελτίο Αστυνομικών Συμβάντων, οι στιγμές που ακολούθησαν στο τμήμα ήταν εφιαλτικές. Σε κατάσταση σοκ και ενθυμούμενη τα όσα φρικιαστικά είχε ζήσει, έπαθε νευρική κρίση και ξέσπασε σε κλάματα και φωνές.

«Μετά το πέρας των εξετάσεων, περί την 22:30 ώρα, οι Αστυνομικοί, μετέφεραν την παθούσα στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να εξετασθεί στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης. Κατά την παραμονή της στην Υπηρεσία μας, αναμένοντας την προσέλευση ψυχολόγου-πραγματογνώμονα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξέτασή της κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 228 Κ.Π.Δ. διαδικασία, καίτοι αρχικά συνεργάστηκε, αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοιχεία που αφορούσαν την προανάκριση, η παθούσα εμφάνισε σημάδια έντονης ανησυχίας, ενώ όταν προσήλθε στην Υπηρεσία μας η ψυχολόγος, άρχισε να φωνασκεί στην αγγλική γλώσσα, ότι δεν επιθυμεί να καταθέσει και ότι δεν είναι κρατούμενη για να την κρατήσουν οι Αστυνομικοί χωρίς τη θέλησή της και αποχώρησε από την Υπηρεσία μας, κρατώντας το κινητό τηλέφωνό της, πιθανώς βιντεοσκοπώντας το χώρο και τους Αστυνομικούς.

Από την Υπηρεσία μας, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την ολοκλήρωση των προανακριτικών ενεργειών και συγκεκριμένα, Αστυνομικοί της Υπηρεσίας μας, μετέβηκαν στο διαμέρισμα όπου διαμένει προσωρινά η παθούσα, με την οποία ήρθαν σε επαφή και αφετέρου της επιδόθηκε έγγραφη κλήση προκειμένου να προσέλθει στην Υπηρεσία μας και να εξετασθεί, αφετέρου, της χορηγήθηκε έγγραφη παραγγελία προκειμένου να μεταβεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, για εξέταση από Ιατροδικαστή. Απογευματινές ώρες της 21/08/2026, η 34χρονη, προσήλθε στην Υπηρεσία μας και εξετάστηκε ενόρκως, παρουσία πραγματογνώμονα ψυχολόγου».

Η νομική άποψη: «Αρνούνται να αποκαλύψουν την ταυτότητα του δράστη»

Τη νομική εκπροσώπηση του θύματος έχει αναλάβει ο κ. Τέλλος Αγαπηνός, ο οποίος επισημαίνει στο newsit.gr πως η 34χρονη παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση ενώ η εταιρεία αρνείται να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του δράστη.

Ο δικηγόρος της 34χρονης, Τέλλος Αγαπηνός

«Η Δικηγορική εταιρία μας ανέλαβε την παθούσα στο σοκαριστικό περιστατικό βιασμού (με την ειδικότερη μορφή της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση προσώπου σε γενετήσια πράξη) που καταγγέλθηκε από 34χρονη Ολλανδή υπήκοο μόνιμη κάτοικο Ελλάδος (Αμοργού) από διανομέα γνωστής εταιρίας διανομής παραγγελιών φαγητού εντός της μισθωμένης κατοικίας της. Κατατέθηκε αυθημερόν από την παθούσα μήνυση στο αρμόδιο Τμήμα παρά την πολύ κακή της ψυχιατρική κατάσταση και έχουν λάβει χώρα όλες οι αναγκαίες ενέργειες ιατροδικαστικής φύσεως. Μέχρι σήμερα η εταιρία διανομής αρνείται να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του δράστη διανομέα στην αστυνομία η οποία την ζητά με τ’ επιτάσεως. Η δικηγορική εταιρία μας στα πλαίσια της εκπροσώπησης της παθούσας ζήτησε την κλήση σε κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας διανομής».