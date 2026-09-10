Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτοψία στο ιατρείο όπου πέθανε ο τραγουδιστής – «Εγώ του πρότεινα την πλασμαφαίρεση», λέει γιατρός της κλινικής Stem Cell

Tο ιατρείο στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης (10.09.2026) αντιπροσωπεία του ιατρικού συλλόγου Αθηνών και αστυνομικοί του ελληνικού FBI μετά από εντολή του εισαγγελέα.
Οι έρευνες στο ιατρείο στο Κολωνάκι που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν κομβική σημασία για την υπόθεση. Παρών είναι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στον οποίο ανήκει το ιατρείο, αλλά και η σύζυγός του η οποία είναι γυναικολόγος.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βασικός στόχος των ερευνών είναι να διασταυρωθούν τα όσα ισχυρίσθηκαν ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του στα γραφεία της ασφάλειας στην Κυψέλη το βράδυ της Τετάρτης (09.09.2026) για την κλινική Stem Cell όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην κατάθεσή της η γιατρός Ιωάννα Γάκα (σύζυγος του ιδιοκτήτη του ιατρείου Ηλία Θεοδωρόπουλου), ήταν αυτή που πρότεινε στον τραγουδιστή να προχωρήσει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την ίδια και συγγενείς του το τελευταίο χρονικό διάστημα φέρονταν να μην ήταν σε καλή διάθεση και έτσι αποφάσισε να απευθυνθεί σε έναν ειδικό προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση του οργανισμού του.
Να σημειωθεί ότι το ιατρείο φυλάσσεται από χθες το βράδυ από την αστυνομία.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ήδη έχουν ζητηθεί έγγραφα και πιστοποίησης για να γίνει η διασταύρωση για το εάν μπορούσε το συγκεκριμένο ιατρείο να κάνει την ιατρική πράξη για την οποία είχε πάει εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και τελικά υπέστη ανακοπή με τον τραγουδιστή να χάνει τη ζωή του.
Πατούλης: Δεν είχε άδεια για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια παθολογικού, δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο.
«Καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ λυπηρή μέρα, και προφανώς όλοι θα πρέπει να εκφράσουμε προς την οικογένεια τα συλλυπητήριά μας. Και προφανώς να πω ότι πράγματι όλους μας έχει στεναχωρήσει αυτό. Από εκεί και πέρα, χθες θελήσαμε σε αυτό το ιατρείο, το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενο με γιατρό παθολόγο και γιατρό άνευ ειδικότητος, όπου προφανώς σε ένα παθολογικό ιατρείο αντιλαμβάνεστε γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες…
Αν εκεί υπήρχαν θέματα και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μηχανήματα, τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί» ανέφερε αρχικά.
Ερωτηθείς αν το ιατρείο αυτό είχε άδεια για να κάνει αυτήν την πράξη που έκανε χθες στον Γιώργο Μαζωνάκη, απάντησε κατηγορηματικά όχι. «Αν μιλάμε ότι κάνει πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε έναν τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί» είπε, προσθέτοντας ότι προφανώς ούτε το μηχάνημα που διέθετε η κλινική έχει δηλωθεί.
«Προφανώς δεν έχει δηλωθεί, και γι’ αυτό ακριβώς εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε χθες το βράδυ ήταν επιτροπή να συγκροτηθεί επειγόντως, και μετέβη εκεί στον χώρο. Δυστυχώς η αστυνομία και σωστά, πιθανόν, έκανε, είχε κλειδώσει γενικότερα όλο αυτόν τον χώρο. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με την ασφάλεια στις 8:30 σήμερα να υπάρξει επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ώστε να μπορέσουν να διατυπώσουμε, αλλά και να διαπιστώσουμε και βάσει του φακέλου του ιατρείου, τι μηχανήματα υπήρχαν εκεί», είπε ο Γιώργος Πατούλης.