Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτοψία στο ιατρείο όπου πέθανε ο τραγουδιστής – «Εγώ του πρότεινα την πλασμαφαίρεση», λέει γιατρός της κλινικής Stem Cell

Tο ιατρείο στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης (10.09.2026) αντιπροσωπεία του ιατρικού συλλόγου Αθηνών και αστυνομικοί του ελληνικού FBI μετά από εντολή του εισαγγελέα.

Οι έρευνες στο ιατρείο στο Κολωνάκι που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν κομβική σημασία για την υπόθεση. Παρών είναι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στον οποίο ανήκει το ιατρείο, αλλά και η σύζυγός του η οποία είναι γυναικολόγος.

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Βασικός στόχος των ερευνών είναι να διασταυρωθούν τα όσα ισχυρίσθηκαν ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του στα γραφεία της ασφάλειας στην Κυψέλη το βράδυ της Τετάρτης (09.09.2026) για την κλινική Stem Cell όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην κατάθεσή της η γιατρός Ιωάννα Γάκα (σύζυγος του ιδιοκτήτη του ιατρείου Ηλία Θεοδωρόπουλου), ήταν αυτή που πρότεινε στον τραγουδιστή να προχωρήσει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την ίδια και συγγενείς του το τελευταίο χρονικό διάστημα φέρονταν να μην ήταν σε καλή διάθεση και έτσι αποφάσισε να απευθυνθεί σε έναν ειδικό προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση του οργανισμού του.

Να σημειωθεί ότι το ιατρείο φυλάσσεται από χθες το βράδυ από την αστυνομία.

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Ήδη έχουν ζητηθεί έγγραφα και πιστοποίησης για να γίνει η διασταύρωση για το εάν μπορούσε το συγκεκριμένο ιατρείο να κάνει την ιατρική πράξη για την οποία είχε πάει εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και τελικά υπέστη ανακοπή με τον τραγουδιστή να χάνει τη ζωή του.