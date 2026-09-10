Γιώργος Μαζωνάκης: Στο στόχαστρο των αρχών οι «αναγεννητικές» θεραπείες των γιατρών – Η πλασμαφαίρεση και τα τελευταία κρίσιμα λεπτά

Στο παρασκήνιο της απέραντης θλίψης που προκάλεσε στο πανελλήνιο ο αναπάντεχος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, διεξάγεται μια σοβαρή έρευνα από τις ανακριτικές αρχές και το Υπουργείο Υγείας, για το εάν τηρήθηκε το πρωτόκολλο της θεραπείας πλασμαφαίρεσης που φαίνεται να του χορηγήθηκε, λίγο πριν υποστεί ανακοπή στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι.

Αν και μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ευθεία συσχέτιση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με την θεραπεία πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η αδειοδότηση του ιδιωτικού ιατρείου – κλινικής, φαίνεται να ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο.

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Υπάρχει δηλαδή σοβαρή πιθανότητα να μην ήταν εξουσιοδοτημένο να διενεργεί σύνθετες ιατρικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, εξετάζεται εξονυχιστικά πλέον εάν και οι ίδιες οι θεραπείες που χορηγούνταν στους ασθενείς ήταν νόμιμες και ασφαλείς.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται το διαδίκτυο. «Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύο επιχειρήσεις με διαφορετικό ιατρικό περιεχόμενο, με ίδια διεύθυνση και τηλέφωνο

Σύμφωνα με την έρευνα του iatropedia.gr, στην ίδια διεύθυνση, στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, εμφανίζονται δύο διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, με διαφορετικές επωνυμίες:

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Η πρώτη, The Stem Cell Clinic, παρουσιάζεται στο ιστολόγιο ως Κλινική Αναγεννητικής Ιατρικής, με έμφαση σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Ως επικεφαλής εμφανίζεται ο Δρ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ενώ -όπως αναφέρεται- στην κλινική αυτή «η παραδοσιακή ιατρική εξειδίκευση συναντά τον καινοτόμο κόσμο των αναγεννητικών θεραπειών».

παρουσιάζεται στο ιστολόγιο ως Κλινική Αναγεννητικής Ιατρικής, με έμφαση σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Ως επικεφαλής εμφανίζεται ο Δρ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ενώ -όπως αναφέρεται- στην κλινική αυτή «η παραδοσιακή ιατρική εξειδίκευση συναντά τον καινοτόμο κόσμο των αναγεννητικών θεραπειών». Η δεύτερη επιχείρηση, είναι η INUSpheresis Athens, η οποία παρουσιάζει τη σύζυγο του γιατρού, Ιωάννα Γκάκα ως Ιατρική Διευθύντρια, ενώ αναφέρεται στην ιστοσελίδα, πώς δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες της υψηλής τεχνολογίας καθαρισμού του πλάσματος. Επίσης, γίνεται λόγος για «detoxification», απομάκρυνση τοξινών και χρόνιας φλεγμονής, πρόληψη και, ακόμη πιο χαρακτηριστικά, για ένα εξατομικευμένο «better aging concept».

Οι δύο επιχειρήσεις διαθέτουν -εκτός από την ίδια διεύθυνση- και το ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας, ενώ παρουσιάζουν διαφορετικές υπηρεσίες και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στο επίκεντρό τους πάντως, βρίσκεται πάντα η αγάπη του ζεύγους των γιατρών για την «ολιστική ιατρική».

Continuous renal replacement (CRRT) with blood line dialysis set and installation at critical care unit (CCU)

Χρήστος Θεοδωρόπουλος: «Η σύζυγός μου έχει την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και των ασθενών»

Ωστόσο, ο ίδιος ο γιατρός Χρήστος Θεοδωρόπουλος, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με το περιστατικό, ενώ δήλωσε στις αστυνομικές αρχές πώς σε επίπεδο εταιρικής ή διοικητικής δομής, η σύζυγός του έχει την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, πραγματοποιεί τις θεραπείες και παρακολουθεί τους ασθενείς.

Ο συνήγορός τους κ. Νίκος Αγαπηνός δήλωσε ότι το σημαντικό είναι η ιατροδικαστική έκθεση, επισημαίνοντας το τεκμήριο αθωότητας των πελατών του.

«Το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι κατά τους πελάτες του δεν υπάρχει διασύνδεση και ποινική ευθύνη.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει αστική ευθύνη, απάντησε πως αυτό προϋποθέτει ιατρική αμέλεια κάτι που απέρριψε. Όπως είπε τα μηχανήματα είχαν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν υπάρχει τίποτε παράνομο. Κατά τον ίδιο, το ανδρόγυνο είναι συστεγαζόμενο στον ίδιο επαγγελματικό χώρο και πως η γυναίκα που κάνει τις θεραπείες, είναι παθολόγος. Σύμφωνα με άλλες καταγραφές στο διαδίκτυο πάντως, η Ιωάννα Γκάκα, είναι χειρουργός γυναικολόγος.

Στο ιατρικό προσωπικό του ιατρείου, μάλιστα, στο οποίο διενεργούνται οι θεραπείες της πλασμαφαίρεσης, εμφανίζεται μία κλινική διατροφολόγος, ένας φυσικοθεραπευτής, μία νοσηλεύτρια και μία θυρωρός.

Inuspheresis: Η πλασμαφαίρεση που καταπολεμά διαταραχές που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό

Η μέθοδος πλασμαφαίρεσης Inuspheresis, η οποία διαφημίζεται στο site της γιατρού, είναι μια ιατρική θεραπεία που περιλαμβάνει την απομάκρυνση της περίσσειας ανοσοκυττάρων από το αίμα.

Η θεραπεία, όπως αναφέρεται, χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία διαταραχών που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό, όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών ή υπερφλεγμονώδεις καταστάσεις.

Πρόκειται για «μία σχετικά νέα ιατρική τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη», επισημαίνεται, όμως,ότι «τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για πολλούς ασθενείς».

Η θεραπεία προσομοιάζει με αυτή της αιμοκάθαρσης. Περιλαμβάνει τη διοχέτευση του αίματος του ασθενούς μέσω ενός φίλτρου αιμοδιήθησης, το οποίο περιέχει μικροσκοπικές μαγνητικές χάντρες. Αυτές οι χάντρες προσελκύουν τα ανοσοκύτταρα, επιτρέποντάς τους να απομακρυνθούν από το αίμα.

Το φιλτραρισμένο αίμα επιστρέφει στη συνέχεια στο σώμα του ασθενούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές.

Αφαιρώντας την περίσσεια των ανοσοκυττάρων, η θεραπεία υπόσχεται μείωση της φλεγμονής, η οποία αποτελεί κύριο παράγοντα για πολλές χρόνιες παθήσεις.

Ως προς την πρακτική της εφαρμογή, η κλινική υποστηρίζει ότι είναι μια «ήπια» θεραπεία που «διαρκεί περίπου 2-3 ώρες» και μπορεί να πραγματοποιηθεί «σε εξωτερικούς ασθενείς».

Κορυφαίος επιστήμονας στον τομέα της αιματολογίας, ωστόσο, με τον οποίο επικοινώνησε το iatropedia.gr μας ξεκαθάρισε πώς η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είναι μια γενική θεραπεία «καθαρισμού» του αίματος ενός υγιούς ανθρώπου.

Έτσι, πίσω από τη μέθοδο αυτή, υπάρχει πράγματι μια βαριά ιατρική διαδικασία, με συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις, αλλά παράλληλα και μια ολόκληρη αγορά που χρησιμοποιεί την αφαίρεση ή την επεξεργασία του πλάσματος για πολύ ευρύτερα αποτελέσματα που ξεκινούν από την αποτοξίνωση και φτάνουν έως την πρόληψη της βιολογικής γήρανσης.

Αποτελεί, λοιπόν, προϊόν αστυνομικής διερεύνησης, αλλά και έρευνας από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, εάν η συγκεκριμένη κλινική είχε την άδεια να διενεργεί τόσο σοβαρές θεραπείες, καθώς η πλασμαφαίρεση μπορεί να διενεργείται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα εξωνεφρικής κάθαρσης (Μονάδες Αιμοκάθαρσης) που λειτουργούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Γιώργος Μαζωνάκης,Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI)

Τι γνωρίζουμε για τα τελευταία κρίσιμα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πήγε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πώς, κατά την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα και πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης θεραπείας, ο τραγουδιστής ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Από τον χώρο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα.

Το ακριβές ιατρικό αίτιο του θανάτου και, κυρίως, το εάν υπάρχει οποιαδήποτε αιτιώδης σχέση ανάμεσα σε ιατρική πράξη, φάρμακο, καθετήρα ή άλλη παρέμβαση και την ανακοπή δεν μπορεί να θεωρηθεί γνωστό από τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Να τονιστεί πώς το γεγονός ότι η ανακοπή συνέβη σε έναν χώρο όπου είχε προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη θεραπεία δεν αποδεικνύει ότι η θεραπεία προκάλεσε τον θάνατο. Η ιατροδικαστική διερεύνηση και ο πλήρης ιατρικός φάκελος είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν απάντηση.

Ο έλεγχος από τον ΙΣΑ

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, άνοιξε σχεδόν αμέσως και ένα δεύτερο μέτωπο: ο έλεγχος της νομιμότητας λειτουργίας του χώρου.

Ο ΙΣΑ κινητοποιήθηκε άμεσα. Ο πρόεδρός του Γιώργος Πατούλης ανακοίνωσε τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιήσει έλεγχο στον χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συνθήκες λειτουργίας ήταν σύμφωνες με την άδεια που είχε λάβει το ιατρείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iatropedia.gr οι ελεγκτές θα εξέταζαν την ύπαρξη στον χώρο, μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός υποστήριξε τη νομιμότητα του χώρου και δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο, κάνοντας λόγο για «απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωμένα τα μηχανήματα».

Η οριστική διοικητική και, εφόσον υπάρξει, δικαστική διερεύνηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Πηγή: iatropedia.gr