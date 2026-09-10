Παγωμάρα, σοκ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα… Ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβησε το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026) σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι όπου είχε πάει για μια θεραπεία. Η τελευταία πράξη γράφτηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν.

Για 55 λεπτά οι γιατροί στο νοσοκομείο Ελπίς έδωσαν τιτάνιο αγώνα, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν τα κατάφερε Η καρδιακή ανακοπή που υπέστη αποδείχθηκε μοιραία. Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία αναζητώντας αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις σχετικά με τον θάνατό του.

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Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις είναι πολλά. Έχει κάνει ήδη παρέμβαση ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών, ενώ λάβρος ήταν και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Τι ακριβώς συνέβη στον χώρο όπου βρισκόταν πριν χάσει τις αισθήσεις του και υπέστη καρδιακή ανακοπή; Πότε έγινε αντιληπτό ότι η κατάστασή του ήταν σοβαρή; Πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία διακομιδής του; Και τι συνέβη στα κρίσιμα λεπτά από την κατάρρευσή του μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο;

Είναι δεδομένο ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται σε νοσοκομείο και από ειδικό αιματολόγο. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός αν πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, για την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο έγιναν και όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις.

Το βράδυ της Τετάρτης (09.09.2026) ο γιατρός που στο ιδιωτικό του ιατρείο φέρεται να υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην ασφάλεια Κυψέλης και κατέθεσε όπως και η σύζυγός που είναι γιατρός γυναικολόγος. Οι δύο γιατροί, αφέθηκαν ελεύθεροι και έφυγαν μετά τις καταθέσεις τους, χωρίς να προχωρήσουν σε κάποια δήλωση.

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«Δεν το έκανα εγώ το έκανε η γυναίκα μου, αυτή παρακολουθούσε τον Μαζωνάκη και του έκανε θεραπείες» είναι τα πρώτα λόγια στην κατάθεση του γιατρού, κ. Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Ο γιατρός υποστηρίζει ότι την κλινική Stem Cell τη διαχειριζόταν εξ ολοκλήρου η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος. Όπως ισχυρίζεται, εκείνη έκανε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία συμμετοχή.

Ωστόσο, το ιατρείο βρίσκεται στο όνομά του και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται για το αν προκύπτουν ευθύνες για τον ίδιο.

Η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ κρίσιμα για την περαιτέρω πορεία της έρευνας αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία. Στην υπόθεση αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει κάποια αξιόποινη πράξη.

«Κανείς δεν μπορεί να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά»

​Στις δηλώσεις του, έξω από το ΑΤ Κυψέλης, ο συνήγορος του ιατρού, Νίκος Αγαπηνός, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε προκαταβολική ενοχοποίηση πριν από τα επίσημα πορίσματα:

​«Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα γίνει και μια αυτοψία στον χώρο. Αυτό όμως που είναι το σημαντικό, όπως σας έχω πει, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται, πρέπει να περιμένει και ειδικά εν όψει του τεκμηρίου αθωότητας, το οποίο πρέπει να το λέμε και να το τηρούμε στην πράξη. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά και ειδικά ανθρώπους με μια επιστημονική καριέρα. Γνωρίζοντας λοιπόν και προσωπικά τους συγκεκριμένους ανθρώπους, περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και εδώ είμαστε για τη συνέχεια».

​«Καμία σύνδεση της ιατρικής πράξης με το συμβάν – Νόμιμος ο εξοπλισμός»

​Αναφερόμενος στην εν εξελίξει προκαταρκτική εξέταση, ο κ. Αγαπηνός τόνισε πως δεν υφίσταται ποινική ευθύνη, ενώ έδωσε στοιχεία για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου:

​«Είναι μια προκαταρκτική εξέταση που γίνεται. Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση η δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη, ούτε τίποτα προς έρευνα. Γιατρός είναι μόνο η κυρία, παθολόγος, που θεράπευε τον κύριο που ήταν ασθενής. Η αστική ευθύνη για να στοιχειοθετηθεί προϋποθέτει ιατρική αμέλεια, δηλαδή να έκανες μια ιατρική πράξη λάθος. Τα μηχανήματα, επειδή βιάστηκαν κρατικοί λειτουργοί να αναφέρουν, έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο. Όλα έχουν γίνει νόμιμα και μέλλει να αποδειχθούν».

​Ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν πρόκειται για εταιρεία, αλλά για δύο συστεγαζόμενους γιατρούς, οι οποίοι πέραν της ιδιότητάς τους ως σύζυγοι, έχουν ατομική δραστηριότητα ο καθένας».

​«Σοκαρισμένοι οι γιατροί – Να μη γίνουμε Κολοσσαίο της Ρώμης»

​Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο συνήγορος περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση των εντολέων του, απευθύνοντας έκκληση για νηφαλιότητα:

​«Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή είναι σοκαρισμένοι, γιατί δεν είναι ευχάριστο να πεθαίνει κάποιος στον χώρο σου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αφήστε να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του κόσμου και το σέβομαι, αλλά να μη γίνουμε το Κολοσσαίο της Ρώμης. Να περιμένουμε και αφού δούμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, να κρίνουμε όλοι. Αν υπάρξουν ευθύνες εννοείται να αποδοθούν, αλλά αν δεν υπάρξουν;».