Ελλάδα

Αλλαγή ώρας 2026: Στις 25 Οκτωβρίου τα ρολόγια θα γυρίσουν πίσω

Στις 4 το πρωί της 25ης Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίαω και θα δείξουν 3
Αλλαγή ώρας
Αλλαγή ώρας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Κώστας Τζούμας
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Τα ρολόγια πίσω! Η αλλαγή ώρας έρχεται φέτος νωρίτερα από το συνηθισμένο, με την επιστροφή στη χειμερινή να γίνεται στις 25 Οκτωβρίου, στην πιο πρώιμη ημερομηνία που έχει καταγραφεί από το 2020.

Κάθε φθινόπωρο στην αλλαγή ώρας τα ρολόγια γυρίζουν 60 λεπτά πίσω και έτσι «κερδίζουμε» ύπνο. Η αλλαγή αυτή προσφέρει μια μικρή ανάσα τα πρωινά, καθώς περιορίζει το διάστημα κατά το οποίο χρειάζεται να ξυπνάμε και να ξεκινάμε την ημέρα μας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι.

Αντίθετα, την άνοιξη τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά, με αποτέλεσμα οι απογευματινές και βραδινές ώρες να αποκτούν περισσότερο φυσικό φως.

Η πρακτική της αλλαγής ώρας συνδέεται ιστορικά με την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 και είχε ως βασικό στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετιζόταν με τον φωτισμό.

Σήμερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα έχουν καταστήσει σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένο τον αρχικό αυτό σκοπό. Παρ’ όλα αυτά, η παράδοση εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή ώρα πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ενώ η επιστροφή στη χειμερινή ώρα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

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