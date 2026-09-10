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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εισαγγελέας, κλειδαράς και ελληνικό FBI στο σπίτι του τραγουδιστή – Στο ΑΤ Κυψέλης οι αδερφές του

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, το σπίτι του στην Βούλα αναμένεται να σφραγιστεί - Στο ΑΤ Κυψέλης το ζευγάρι γιατρών και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη
Σπίτι Γιώργου Μαζωνάκη
Βασίλης Σακουλέβας
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Εισαγγελικός λειτουργός, άντρες της ΕΛΑΣ και κλειδαράς βρίσκονται στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στο Πανόραμα Βούλας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης (10.09.2026), οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και ανέμεναν τον εισαγγελέα προκειμένου να μπουν μέσα σε αυτό. Μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί στην κλινική του Κολωνακίου, όπου φαίνεται να υπέστη την ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής αλλά και το σπίτι του ζευγαριού στο Ψυχικό, σειρά πήρε η πολυτελής κατοικία του τραγουδιστή στην Βούλα.

Εδώ και σχεδόν μια ώρα πραγματοποιούνται έρευνες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν για όσο χρειαστεί, ενώ στη συνέχεια θα σφραγιστεί ο χώρος προκειμένου να μην αλλοιωθούν στοιχεία τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, στην Ασφάλεια Αθηνών στο ΑΤ της Κυψέλης έχουν οδηγηθεί ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα όπου θα παραμείνουν έως ότου αποφασιστεί από την εισαγγελέα για το ποια θα είναι η τύχη τους για τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις έρευνες σε Ψυχικό και Κολωνάκι.

Και οι αδερφές του γνωστού τραγουδιστή βρίσκονται στο ΑΤ Κυψέλης. Λίγο πριν τις 18:20 έφτασαν οι γυναίκες τις οποίες συνόδευσε ο δικηγόρος Λυκούδης.

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