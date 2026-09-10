Καιρός: Αλλαγή στο σκηνικό με βροχές και καταιγίδες προ των πυλών – Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα, καθώς μετά τις καλοκαιρινές συνθήκες των τελευταίων ημερών έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, την οποία δημοσίευσε σε ανάρτησή του, η πρώτη οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου.

Ο καιρός στην Ευρώπη θυμίζει αυτή την περίοδο δύο διαφορετικές εποχές, όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς, καθώς μια μεγάλη ζώνη ατμοσφαιρικών διαταραχών επηρεάζει σημαντικό μέρος της ηπείρου. Στα δυτικά και τα βόρεια έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους βροχές και πιο χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στα νότια και τα ανατολικά οι συνθήκες παραμένουν περισσότερο καλοκαιρινές.

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Η Ελλάδα βρίσκεται μέχρι στιγμής στην πιο ζεστή πλευρά αυτής της κατάστασης, όμως η εικόνα αναμένεται να αλλάξει σταδιακά. Τα πρώτα φαινόμενα προβλέπεται να εμφανιστούν από το απόγευμα του Σαββάτου στη βόρεια και τη βορειοδυτική χώρα.

Η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αισθητή την Κυριακή 13 και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση.

Μαζί με τις καταιγίδες θα αρχίσει να υποχωρεί και η θερμοκρασία. Η πτώση του υδραργύρου αναμένεται να γίνει αισθητή από την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να επιστρέφουν πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά δεδομένα, δεν φαίνεται να ακολουθεί κάποια νέα σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Έτσι, το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών φαίνεται πως αρχίζει να περιορίζεται.

Ο Θοδωρής Κολυδάς διευκρινίζει, πάντως, ότι η συγκεκριμένη μεταβολή δεν σημαίνει πως το φθινόπωρο μπαίνει οριστικά στη χώρα. Πρόκειται για την πρώτη πιο οργανωμένη αλλαγή του Σεπτεμβρίου, η οποία θα φέρει σταδιακά τις καιρικές συνθήκες πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ένας χαρακτηριστικός και “ξεχασμένος” για κάποιους , χάρτης επιφανείας με τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα που τα συνοδεύουν, αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή εικόνα του καιρού στην Ευρώπη.

Μια εκτεταμένη ζώνη διαταραχών, από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τη βορειοδυτική Αφρική, χωρίζει ουσιαστικά την ήπειρο σε δύο διαφορετικές εποχές. Στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη ο καιρός έχει ήδη έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και περάσματα μετώπων. Αντίθετα, στην ανατολική και τη νότια Ευρώπη —και στην Ελλάδα— εξακολουθούν να επικρατούν συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, φαίνεται ότι θα αρχίσει να αλλάζει και στη χώρα μας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και καταιγίδες. Το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει καθοδική πορεία. Από την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται νέα σημαντική άνοδος κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε ακόμη για οριστική είσοδο στο φθινόπωρο, αλλά για την πρώτη πιο οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου, που θα περιορίσει το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών».