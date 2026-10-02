Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεύτερη έρευνα στο σπίτι του στη Βούλα – Παρόντες και συγγενείς του τραγουδιστή

Στη Βούλα η μητέρα του τραγουδιστή, οι αδερφές του Μαρία και Βάσω Μαζωνάκη, φέρονται επισκέφτηκαν στο γραφείου του δικηγόρου, Χαράλαμπου Λυκούδη
Σπίτι Μαζωνάκη
Το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα / EUROKINISSI
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Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (02.10.2026) στην Βούλα, έπειτα από εντολή του ανακριτή προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση θανάτου του ταργουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έλεγξαν το σπίτι του καλλιτέχνη προκειμένου να γίνει περισυλλογή ηλεκτρονικών πειστηρίων. Παρούσα στην έρευνα ήταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ Μαζωνάκη.

Οι αδερφές του τραγουδιστή Μαρία και Βάσω, φέρονται επισκέφτηκαν στο γραφείου του δικηγόρου, Χαράλαμπου Λυκούδη. Όλα αυτά στο πλαίσιο της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας που έδωσε το «πράσινο φως» πριν λίγες μέρες.

Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, ενώ και ο εισαγγελέας είχε προτείνει να υπάρξει άρση του απορρήτου. Η άρση αφορά έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και μία συσκευή USB, τα οποία κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

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