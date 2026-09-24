Γιώργος Μαζωνάκης: Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από τον ΙΣΑ κατά των γιατρών

Απέναντι από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς του Κολωνακίου στέκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ανακοινώνοντας σήμερα (24.09.2026) παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με την αίτησή τους στον δικαστικό λειτουργό επισημαίνουν ότι οι δύο γιατροί της Καρνεάδου παρανόμως κατείχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης – θεραπεία κατά την οποία υπέστη ανακοπή και έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Εξαπολύουν «δριμύ κατηγορώ» στην 56χρονη κατηγορούμενη για το γεγονός ότι στις 23 Ιουλίου 2026 είχε αποστείλει στον ΙΣΑ τιμολόγιο για δήθεν προσάρτημα μηχανήματος Οζονοθεραπείας, το οποίο από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο τιμολόγιο, διαπιστώθηκε ότι ήταν μηχάνημα ινουσφαίρισης. Στη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι δύο γιατροί προέβησαν σε σωρεία πράξεων και παραλείψεων που «προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα».

Η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας συνοδεύεται και από φωτογραφίες και τιμολόγια που είχε προσκομίσει η γιατρός στον Σύλλογο για την αγορά δήθεν προσαρτήματος οζονοθεραπείας, που στην πραγματικότητα ήταν μηχάνημα ινουσφαίρισης.

Στις εξηγήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον πταισματοδίκη που διενεργεί την κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα, ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι αφού διαπιστώθηκε η παραπλάνηση του ΙΣΑ από την γιατρό με ψευδή δήλωση μηχανήματος, προγραμματίστηκε αυτοψία στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για τον Σεπτέμβριο, όμως τους πρόλαβαν οι τραγικές εξελίξεις με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.