Γιώργος Μαζωνάκης: Εισαγγελική παρέμβαση για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όποιον άλλο δημόσιο φορέα όφειλε να ελέγξει το ιατρείο του Κολωνακίου 

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Ο κ. Αριστείδης Κορρέας ζητά τη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή κάθε άλλο δημόσιο φορέα, που είναι αρμόδιος για έλεγχο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11.

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Συγκεκριμένα, με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται να διακριβωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες έχει προχωρήσει ο ΙΣΑ ώστε να ελέγξει το φαινόμενο των δύο γιατρών, καθότι ήδη από το 2023 η προφυλακισμένη ιατρός διαφήμιζε σε ιατρικά συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Επιπρόσθετα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά έρευνα σε βάθος πενταετίας για να διαπιστωθεί αν ο Ιατρικός Σύλλογος και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, είτε από καταγγελίες, είτε αυτεπαγγέλτως, έχουν ελέγξει τη νομιμότητα όλων αυτών των κέντρων που φέρονται να υπόσχονται αναγεννητικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να κινδυνέουν ασθενείς και να εξαπατώνται οικονομικά στο όνομα της πρωτοποριακής μεθόδου.