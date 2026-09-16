Ελλάδα

Missing Alert για την εξαφάνιση 13χρονου από την Αθήνα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια
Ο 13χρονος που εξαφανίστηκε
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 13χρονου Roman από την Αθήνα, για την οποία εξέδωσε ανακοίνωση και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση στις 15/09/2026 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αθήνας ο Roman (ον.) Shinwar (επ.), 13 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 16/09/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Roman(ον.) Shinwar (επ.) έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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