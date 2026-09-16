Ελλάδα

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο ΙΣΑ διαψεύδει κατηγορηματικά τους δύο γιατρούς – «Ουδέποτε δώσαμε έγκριση για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης»

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές Αρχές
Το εσωτερικό του ιατρείου στο Κολωνάκι όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Το εσωτερικό του ιατρείου στο Κολωνάκι όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης
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Κατηγορηματική απάντηση δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στους ισχυρισμούς των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι δεν έδωσε ποτέ άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαρακτηρίζει «ανυπόστατους ισχυρισμούς» όσα φέρονται να υποστήριξαν οι δύο γιατροί και τονίζει ότι στους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί δεν είχε εντοπιστεί τέτοιος εξοπλισμός, με ένα από τα μηχανήματα που είχε το ιατρείο στο Κολωνάκι να είναι και εκείνο στο οποίο ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Ο ΙΣΑ ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων».

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με όσα, όπως υποστηρίζει, κατέθεσαν ψευδώς οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη αποφασίσει να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους.

Τέλος, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί, θα συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές και θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

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