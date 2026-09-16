Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός στη φωτογραφία» λέει ο υπνοθεραπευτής

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μία εβδομάδα αφού ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην κλινική στο Κολωνάκι, έχουν ήδη προφυλακιστεί οι δύο γιατροί ενώ προκύποτυν νέα στοιχεία και για τρίτο πρόσωπο.

Πρόκειται για τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη την μοιραία Τετάρτη (09.09.2026), έστειλε την φωτογραφία με τον τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του. Οι αρχές αρχικά εξέταζαν το ενδεχόμενο η 56χρονη να έστειλε την εικόνα στον σύζυγό της, ωστόσο παραλήπτης τελικά ήταν ο υπνοθεραπευτής και συνεργάτης της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοφιλής ερμηνευτής είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά την διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος, μιλώντας στο newsit.gr, ανέφερε: «Δεν μου έστειλε τη φωτογραφία για βοήθεια, αλλά ούτε για να μου δείξει ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί. Είχαμε επαγγελματική συνεργασία και όλα τα υπόλοιπα στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα».

Μιλώντας και στο Live News, ξεκαθάρισε ότι η γιατρός δεν επικοινώνησε μαζί του αναζητώντας ιατρική βοήθεια: «Έχω βγει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Είδα ότι κάποιοι λένε ότι είμαι γιατρός υπνοτιστής. Αλλά θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός, ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Υπνοτιστής και υπνοθεραπευτής, αυτό δηλώνω και αυτό είμαι και αυτό κάνω. Δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ για να μπορώ να βοηθήσω ή να κρίνω κάτι»

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν πελάτης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, για χρόνια: «Προφανώς θα κατέθεσε έτσι η γιατρός. Είναι η άποψή της. Θα σας πω ότι διαψεύδεται. Δηλαδή είναι αστείο γιατί ο άνθρωπος αυτός πήγαινε χρόνια εκεί. Ξέρω λοιπόν ότι ήταν πελάτης της επί χρόνια. Εμένα μου ήταν παντελώς άγνωστος ο Μαζωνάκης. Δεν τον ήξερα, ούτε ήταν πελάτης μου».

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Για την σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, ανέφερε: «Τη γνωρίζω 14, 15χρόνια. Και έχω πέσει κι εγώ από τα σύννεφα. Είναι μια ανοιχτή συνεργασία. Βεβαίως, δεν το αρνούμαι. Έκανα εγώ συνεδρίες, συνεργαζόμασταν. Μου έστελνε πελάτες εκεί δικούς της»

«Είναι ζωντανός στη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου»

Αμέτρητα είναι τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την φωτογραφία με τον τραγουδιστή να είναι καθιστός στην καρέκλα με κλειστά τα μάτια, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η πλασμαφαίρεση, μίλησε στο Live News και περιέγραψε τη στιγμή που ήρθε η εικόνα στο κινητό του.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε; Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω.

Μα είπα, αυτό είναι όλο το κουμπί είναι αυτό (γιατί μου έστειλε την φωτογραφία). Λοιπόν, όλοι ρωτάνε στην Ελλάδα γι’ αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει. Αυτό μπορώ να σας πω. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί. Είχα ραντεβού μαζί του. Τι γίνεται θα έρθει; ”Όλα καλά” και καρδούλα από κάτω. Τι πρέπει δηλαδή; Δηλαδή, έλεος πια! Χαροπάλευε προφανώς. Δεν ξέρω τι έγινε».

Δημοσιογράφος: Γράφεται ότι εσείς φέρατε σε επικοινωνία τον Μαζωνάκη με την κυρία (…).

Υπνοθεραπευτής: Προφανώς θα κατέθεσε έτσι η κυρία (…). Προφανώς. Εντάξει. Είναι η άποψή της. Θα σας πω ότι διαψεύδεται. Δηλαδή είναι αστείο γιατί ο άνθρωπος αυτός πήγαινε χρόνια εκεί. Ο κύριος αυτός (Μαζωνάκης) πήγαινε χρόνια για υδροθεραπείες εκεί. Αρκεί αυτή η απάντηση; Σας εξηγώ λοιπόν ότι ήταν πελάτης της κυρίας (…) επί χρόνια. Τι άλλο να σας πω; Εμένα μου ήταν παντελώς άγνωστος ο Μαζωνάκης. Δεν τον ήξερα, ούτε ήταν πελάτης μου.

Παράλληλα, ο υπνοθεραπευτής, τόνισε ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του τον Γιώργο Μαζωνάκη και δεύτερον ότι ο τραγουδιστής και ερμηνευτής ήταν πελάτης στο συγκεκριμένο ιατρείο της Καρνεάδου εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Για τον ραντεβού που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο ίδιος είπε: «Μπορεί να είναι σωστή πληροφορία».

Δημοσιογράφος: Τη γνωρίζατε χρόνια; Ήταν φιλική η σχέση που είχατε με την κυρία (…);

Υπνοθεραπευτής: Τη γνωρίζω δεκατέσσερα, δεκαπέντε χρόνια. Και έχω πέσει κι εγώ από τα σύννεφα. Είναι μία ανοιχτή συνεργασία. Μια ανοιχτή συνεργασία. Υπήρχε μία συνεργασία. Ναι, βεβαίως, δεν το αρνούμαι. Έκανα εγώ συνεδρίες. Ναι, έκανα συνεδρίες. Συνεργαζόμασταν, ναι. Μου έστελνε πελάτες δικούς της.

Δημοσιογράφος: Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το αν σας είχε κλείσει κάποιο ραντεβού ο κύριος Μαζωνάκης εκείνη την ημέρα.

Υπνοθεραπευτής: Απάντησα ότι όλα αυτά θα ειπωθούν αφού ολοκληρώσω την ανάκριση.

Δημοσιογράφος: Ισχύει αυτό που μας λένε ότι είχε το ραντεβού μαζί σας;

Υπνοθεραπευτής: Εντάξει, τι άλλο να σας πω;

Δημοσιογράφος: Ωραία. Άρα είναι σωστή η πληροφορία μας.

Υπνοθεραπευτής: Ναι, μπορεί να είναι σωστή, ναι.

«Ποτέ δεν τον έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Πριν πεθάνει. Τετάρτη πέθανε, Δευτέρα τον είδα. Δεν ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Και από κει και πέρα όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαλα που λέτε. Δηλαδή τι κάνει ο υπνωτιστής; Το διαβάζει το σώμα του αλλουνού, ας πούμε; Αν είναι δυνατόν. Άκουσα κάτι κουλά πράγματα.

Θέλω να είμαστε ψύχραιμοι γιατί αυτό είναι. Μας έχει πονέσει όλους, ξέρετε. Μας έχει διαλύσει όλη αυτή η ιστορία. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Εγώ, εγώ. Με τον… ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη. Ήταν πελάτης χρόνια στη γιατρό τουλάχιστον από το ’15.

Τι κοσμοθεωρίες, δηλαδή τι κάνει ο υπνωτιστής; Αν είναι δυνατόν. Άκουσα κάτι κουλά πράγματα. Να είμαστε ψύχραιμοι, γιατί αυτό είναι. Μας έχει κλονίσει όλους. Έχει διαλύσει όλη αυτή την ιστορία. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη», κατέληξε ο υπνοθεραπευτής.

Ξεσπά ο υπνοθεραπευτής

Δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίσων έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης (16.09.2026) ο υπνοθεραπευτής. «Είμαι υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Από το πρωί όλοι με διασύρετε με τον πιο άκομψο τρόπο. Σας ζήτησα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία μου και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, τότε σας παρακαλώ πάρα πολύ».

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Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τι τον ώθησε να πάει στην Ευελπίδων μόνος δώσει στοιχεία είπε: «Ότι ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω κι εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου. Βεβαίως, συνεργαζόμουν στο παρελθόν με την γιατρό.

Με την φωτογραφία τι συνέβη δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό είναι μέρος της ανάκρισης. Έχει σταλεί.. αλλά σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Βγήκα εδώ για να σας απαλλάξω. Να γυρίσετε στα σπίτια σας και να μην ξανάρθετε μέχρι τη Δευτέρα που θα απολογηθώ».





