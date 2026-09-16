Ελλάδα

Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδάκι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Τέσσερις τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου - Έρευνα για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία
Ασθενοφόρο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας
Ασθενοφόρο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας / EUROKINISSI
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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση τριών πεζών (ανδρόγυνο με παιδάκι) από μηχανή και τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Το περιστατικό έγινε κατά τις 15:30 στη συμβολή με τη Δέγλερη, απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα που μετέφεραν το ανδρόγυνο και τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και το παιδάκι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου. Έρευνα για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία.

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