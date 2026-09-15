Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός αρνείται τις κατηγορίες για τον θάνατό του – «Όλα έγιναν νόμιμα, δεν υπήρχε δόλος»

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία 8 ολόκληρων ωρών ολοκληρώθηκε η απολογία της γιατρού από το Κολωνάκι που φέρεται να διενήργησε την πλασμαφαιρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με δεδομένο ότι η κατηγορούμενη γιατρός κατέθεσε νωρίτερα γραπτό υπόμνημα με τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς, από τις ώρες που έχουν μεσολαβήσει προκύπτει ότι έχει δεχθεί καταιγισμό ερωτήσεων από τον 32ο τακτικό ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να τηρεί αρνητική στάση, εμμένοντας στην αρχική της θέση ότι όλα έγιναν νόμιμα.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε οποιονδήποτε δόλο, τονίζοντας ότι δεν επιδίωξε να προκαλέσει βλάβη στον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Κατά την απολογία της, υποστήριξε ότι ενήργησε σύμφωνα με όσα προβλέπει η ιατρική επιστήμη και η δεοντολογία, υποστηρίζοντας πως έκανε ό,τι ήταν επιβεβλημένο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ανακριτικό γραφείο αναμένεται να μπει αμέσως μετά ο σύζυγος της και ιδιοκτήτης του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, για τη δίκη του απολογία.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να διαχωρίζει πλήρως τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαιρεση και ότι ειδοποιήθηκε μετά τις 16.00 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του καλλιτέχνη.

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα.

Τον τελικό λόγο για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων, για το αν δηλαδή προφυλακιστούν ή όχι, έχουν ο ανακριτής και εισαγγελέας, που θα αποφασίσουν σε διάσκεψη.

Οι δυο γιατροί πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή λίγο πριν τις 13:00 και είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών τους.

Εδώ και ημέρες ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, είχε ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το ζεύγος γιατρών που έκαναν την θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή, με αποτέλεσμα εκείνος να υποστεί ανακοπή.

Εν τέλει, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για την υπόθεση δικαιολογούσε απόλυτα την αλλαγή των κατηγοριών, με αποτέλεσμα πλέον οι δυο τους να βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμα και με ισόβια στην περίπτωση που κριθούν ένοχοι.

Το νέο υλικό που τους «καίει», αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που κατέσχεσαν οι αρχές κατά την αυτοψία στο ιατρείο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μεταξύ αυτών είναι και η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκισης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει, επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.