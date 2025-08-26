Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία συνάντηση με την αδερφή του και η «έκρηξη» όταν τον επισκέφθηκαν οι γονείς του

Στο χειρότερο σημείο από ποτέ βρίσκονται οι σχέσεις που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του μετά τον εγκλεισμό του στο νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο».

Το Live News παρουσιάζει το χρονικό της ρήξης αλλά και τις προσπάθειες που έγιναν ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις δυο αδερφές του, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα προτού τα γεγονότα που τον οδήγησαν στο «Δρομοκαΐτειο».

Οι συναντήσεις τόσο με την αδερφή του τον περασμένο Μάρτιο, όσο και με τους γονείς του 15 μέρες πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, επιβεβαίωσαν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αποφασισμένος να μιλήσει με τους στενούς συγγενείς του, μόνο στα δικαστήρια.

Εκεί όπως πιστεύει θα λάμψει η αλήθεια. Εκεί, όπως έχει πει, θα φανεί ποιος ή ποιοι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.

Οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με τις δύο αδερφές και τους γονείς του, έγιναν αρχικά ψυχρές και στη συνέχεια σταμάτησαν ολοκληρωτικά πριν από περίπου 2 χρόνια.

Ήταν η εποχή που γινόταν γνωστό πως η Βάσω Μαζωνάκη μετέφερε εν αγνοία του τραγουδιστή αυτό το σπίτι στη Μύκονο.

Αυτό που κάποτε διαχειρίζονταν μαζί σε δική της εταιρεία, στην οποία ο καλλιτέχνης δεν ήταν μέτοχος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δείξει πέρυσι αποφασισμένος να κινηθεί νομικά.

Η τελευταία συνάντηση με την αδελφή του

Το Live News αποκαλύπτει πως το περασμένο Μάρτιο έγινε η πρώτη κρίσιμη συνάντηση. Μετά από μήνες, τα δύο αδέρφια βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Από τη μία, ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον δικηγόρο του και από την άλλη, η Βάσω Μαζωνάκη με τον σύντροφό της και τον δικηγόρο που την εκπροσωπούσε.

Οι συζητήσεις για συμβιβασμό ήταν άκαρπες με την ατάκα του Γιώργου Μαζωνάκη για ραντεβού στα δικαστήρια, να συνοψίζει το κλίμα στη συνομιλία τους.

Η συνάντηση του περασμένου Μαρτίου δεν έγινε γνωστή. Τόσο ο Γιώργος όσο και η Βάσω Μαζωνάκη άφησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στους δικηγόρους τους, που είχαν αρχίσει να ετοιμάζονται για τη δίκη.

Η «έκρηξή» του όταν τον επισκέφθηκαν οι γονείς του

15 μέρες πριν τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, τον επισκέπτονται στο σπίτι που έμενε, οι γονείς του. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μια επίσκεψη αιφνιδιαστική.

Ο τραγουδιστής εξοργίζεται και κατά διαστήματα ξεσπάει. Οι γονείς του καλλιτέχνη αποχωρούν προβληματισμένοι και παίρνουν την απόφαση να ζητήσουν εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό του παιδιού τους σε ψυχιατρική κλινική, χωρίς να κάνουν γνωστές τις προθέσεις τους, στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εδώ και ενάμιση χρόνο με τον Γιώργο δεν έχουμε καθόλου επαφές και σχέσεις. Δεν τον βλέπουμε καθόλου πια. Τις δυο τελευταίες φορές που τον είδαμε ήταν μια φορά τις τελευταίες ημέρες και πριν από κάποιους μήνες. Θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνος, γιατί τον πιάνουν κρίσεις πανικού. Ο Γιώργος δεν βγαίνει από το σπίτι του.

Φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνει. Πρέπει να τον δει ψυχίατρος, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του, αλλά και για τρίτους. Πήγαμε στο σπίτι του για να τον δούμε και εκείνος άρχισε να φωνάζει και αναγκαστήκαμε να φύγουμε ενώ, στην αρχή, ήταν ήρεμος. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες πριν απευθυνθούμε στον Εισαγγελέα.

Ο κουμπάρος του που είναι γιατρός θα μπορούσε να σας πει περισσότερα. Γνωρίζονται από παλιότερα που ο Γιώργος ήταν ασθενής του και έπειτα ανέπτυξαν σχέσεις», αναφέρει η οικογένεια Μαζωνάκη.

Η παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο

Στις 14 Αυγούστου ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο μονόκλινο δωμάτιο του ψυχιατρείου. Χαμένος στις σκέψεις του. Σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να δικαιωθεί. Μέχρι να δει όλους εκείνους που τον πλήγωσαν με τη συμπεριφορά τους να μετανιώνουν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν διακριτικός και ομιλητικός με το νοσηλευτικό προσωπικό. Ακολουθούσε το θεραπευτικό πρωτόκολλο και προαυλίστηκε λίγες φορές δίχως να πιάσει συζητήσεις.

«Δεν ήταν επικίνδυνος» σύμφωνα με τους γιατρούς, ούτε για τον εαυτό του, ούτε για άλλο άτομο.

Τις μέρες που ήταν μέσα στο Δρομοκαΐτειο, έκανε λόγο μέσω του δικηγόρου του για έναν πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια μάχη που όπως φαίνεται έχει πάρει τη απόφαση να δώσει μέχρι τέλους για να κερδίσει. Τίποτα και κανείς αυτή την ώρα δεν μπορεί να αντιστρέψει τις προθέσεις του.

Ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να το περιμένει. Μετά από δύο άκαρπες συναντήσεις, στις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε τις ξεκάθαρες προθέσεις του.