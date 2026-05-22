Χανιά: Στο ΜΕΘ με αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες τρίχρονο κοριτσάκι

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένα κοριτσάκι τριών ετών που μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χανίων.

Το κοριτσάκι διεκομίσθη το βράδυ της Πέμπτης (21.5.2026) από την μητέρα του, στο Νοσοκομείο Χανίων σοβαρά τραυματισμένο. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες σε σημεία του σώματός του και άμεσα έγιναν οι ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέας, ανέφερε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενειακής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια με πολλά μέλη και δεν αποκλείεται να υπήρξε κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του νηπίου είναι Πακιστανός, ενώ η μητέρα του είναι Ρομά.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα: «Η κατάστασή του είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων».

Τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε τόσο βαριά το 3χρονο κοριτσάκι ερευνούν οι αστυνομικές αρχές και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.