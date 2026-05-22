Νεκρός 56χρονος μετά από καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην Αθηνών – Σουνίου

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026) στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Από την σύγκρουση ένας άνδρας 56 ετών, ο οδηγός ενός εκ των τριών αυτοκινήτων, τραυματίστηκε σοβαρά, άμεσα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σώσουν. Τελικά δεν τα κατάφεραν και άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι άλλοι δύο οδηγοί φέρουν πολύ ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.