Ελλάδα

Νεκρός 56χρονος μετά από καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην Αθηνών – Σουνίου

Ο 56χρονος μεταφέρθηκε Ασκληπιείο της Βούλας με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σώσουν, αλλά τελικά άφησε την τελευταία του πνοή
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026) στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. 

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Από την σύγκρουση ένας άνδρας 56 ετών, ο οδηγός ενός εκ των τριών αυτοκινήτων, τραυματίστηκε σοβαρά, άμεσα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σώσουν. Τελικά δεν τα κατάφεραν και άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι άλλοι δύο οδηγοί φέρουν πολύ ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
260
163
159
158
127
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με βροχές και καταιγίδες ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα - Κύματα αστάθειας μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου «βλέπει» ο Μαρουσάκης
«Οι ενδείξεις θέλουν μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου κατα περιόδους να επηρεαζόμαστε από κύματα αστάθειας» τονίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος
ανθρωποι με ομπρέλες
Newsit logo
Newsit logo