Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι γιατροί τον τράβηξαν φωτογραφία την ώρα της πλασμαφαίρεσης – Έψαξαν στο ΑΙ τρόπους να τον επαναφέρουν

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη (09.09.2026) κατά την διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε κλινική στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί που ανέλαβαν τον τραγουδιστή το μοιραίο μεσημέρι της Τετάρτης, και διοικούσαν την κλινική, είχαν βγάλει φωτογραφία τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που εκείνος υποβαλλόταν στην θεραπεία. Όπως αποκάλυψε το Live News, η 56χρονη είχε στο κινητό της την εικόνα του γνωστού ερμηνευτή, την οποία έσπευσε να διαγράψει. Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να την ανακτήσουν.

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Παράλληλα, ένα νέο συγκλονιστικό στοιχείο, είναι το γεγονός ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, οι δύο γιατροί έψαξαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), τρόπους για να τον επαναφέρουν. Όπως αποκαλύφθηκε νωρίτερα, το ζευγάρι φέρεται να μην ακολούθησε το πρωτόκολλο πριν την θεραπεία του τραγουδιστή, και φέρεται να μην κάλεσε έγκαιρα το ΕΚΑΒ για την μεταφορά του τραγουδιστή στο «Ελπίς».

Όλα αυτά, την στιγμή που οι δύο γιατροί έχουν αναφέρει ο τραγουδιστής έφτασε στο γραφείο τους 16:30 το μεσημέρι λίγο πριν καταρρεύσει πράγμα που διαψεύστηκε από τα πλάνα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, στα οποία φαίνεται ο 54χρονος ερμηνευτής να μπαίνει στην κλινική στις 13:00. Παρά τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, αποδείχτηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε την ώρα που έχασε τις αισθήσεις του ο τραγουδιστής, ο οποίος βρισκόταν στο ιατρείο για πάνω από 3 ώρες.

Σε αντιφάσεις πέφτουν τα όσα υποστήριξαν ο γιατρός που του έκανε τη θεραπεία και τις συζύγου του. Ο τραγουδιστής πριν φύγει από τη ζωή την Τετάρτη έφτασε στην κλινική με την Ιωάννα Γάκα να τονίζει ότι όταν την επισκέφτηκε, βρισκόταν σε υπερδιέγερση και δεν φαινόταν καλά. Ωστόσο αυτό, προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με το γιατί συνέχισε την διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

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Έτσι, εκτός από τους δύο γιατρούς που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (14.09.2026), θα καταθέσει ως μάρτυρας και ο οδηγός ταξί, που μετέφερε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τον τραγουδιστή, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης. Η μαρτυρία του οδηγού ταξί έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχει σύγκρουση ως προς την ακριβή ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο.

Καταγγελίες πελατών

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε κλινική στο Κολωνάκι, πελάτες των δύο γιατρών που συνελήφθησαν για την υπόθεση, καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα του ζευγαριού και των μεθόδων θεραπείας που τους πρότειναν.

Με το Live News επικοινώνησαν πελάτες του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα, ιδιοκτητών της μοιραίας κλινικής στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας το πανελλήνιο στο πένθος. Οι πελάτες, περιέγραψαν την εμπειρία τους με τους δύο γιατρούς και έκαναν λόγο για ανεξήγητες εξετάσεις και διαγνώσεις.

Μιλώντας στο Live News, μία εκ των πελατών ανέφερε: «Ο λόγος που σταμάτησα ήταν και οικονομικός και επειδή είχα το ψιλομυριστεί το πράγμα, ότι μάλλον είναι απατεωνιά. Έχουν ένα τιμοκατάλογο που σου λέει ότι ξεκινά με 400 ευρώ η επίσκεψη. Αν θέλεις “μαύρα” είναι 350. Η κάθε επόμενη επίσκεψη που είναι σε ένα μήνα πέφτει ένα 50άρικο. Δηλαδή είναι 400, μετά πάει 350, μετά 300, μετά 200, αλλά αυτό. Δηλαδή ξεκινάει με τα ρηχά 400 ευρώ συν και τα φάρμακα που έχει από κάτω».

«Έκανε κάποιες ενέσεις που ήταν ακριβές. Προφανώς είναι οι ενέσεις που κάνει τώρα για τον διαβήτη. Αυτές είναι 300 ευρώ. Οι ενέσεις αυτές που τις είδαμε, λέει, ενέσεις μία ήταν, κόστιζε 300 ευρώ», πρόσθεσε.

Άλλη ασθενής από την πλευρά της, στάθηκε στην άκρως ασυνήθιστη εξέταση που κλήθηκε να κάνει, στη διάγνωση και στα λόγια που της είπε η κατηγορούμενη σήμερα γιατρός.

«Μου έβαλαν κάποια ηλεκτρόδια στο κεφάλι και στην κοιλιά. Μου πήρανε αίμα. Σε επόμενο ραντεβού μου λέει, “Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο βλέπω ότι στα 15 σου πέρασες ένα πάρα πολύ έντονο στρες, το οποίο αυτό δεν θεραπεύτηκε ποτέ“. Και μου έδειξε μια κόκκινη τεράστια γραμμή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τη ρωτάω, “Τι ειδικότητα έχετε;” Μου λέει, “Δεν έχω. Είμαι ολιστική γιατρός. Διότι”, λέει, “εγώ δεν πιστεύω στις αρχές της κλασικής ιατρικής“. Το θυμάμαι να μου λέει. “Εγώ”, λέει, “κοιτάω τον άνθρωπο ολιστικά”. Πληρώνω λοιπόν επίσκεψη στα 350 ευρώ. Μου είχε γράψει και θεραπευτική κάνναβη. Μου λέει, “Είναι θεραπευτικό αυτό, δεν είναι τίποτα”. Και της λέω, “Πού το βρίσκουμε αυτό”; Και μου λέει, “Α,” μου λέει, “αυτό δεν υπάρχει στα φαρμακεία“.

Ανάλογες καταγγελίες βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες στα χέρια των αρχών που καλούνται να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι περισσότεροι πάντως στέκονταν στις χρεώσεις και στη μεθοδολογία των υπευθύνων.

«Έλεγα θα δώσω λεφτά εκεί για να κάνουμε μία, όπως το λέει ο ίδιος, ακτινογραφία όλου του σώματος. Σε βάζουν σε κάποια μηχανήματα, είναι κάποιοι μαγνήτες και καλά, όπου αρχίζουν και χτυπάνε όπου βλέπουνε προβλήματα. Έπαιρναν 250 ευρώ εάν πλήρωναν με κάρτα. Ωστόσο, εάν δεν πλήρωνες με κάρτα θα έπαιρναν 200 ευρώ την επίσκεψη», περιέγραψε άλλη ασθενής που επισκεπτόταν την κλινική όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το ιατρείο είχε ανοίξει το 2013 και οι υπεύθυνοι είχαν καταφέρει, όπως φαίνεται, παρά τις «τσουχτερές» τιμές, να χτίσουν ένα ευκαταφρόνητο πελατολόγιο. Οι υπεύθυνοι παρουσίαζαν το ιατρείο ως μια υπερσύγχρονη κλινική βλαστοκυττάρων και αντιγήρανσης. Υπόσχονταν ολιστικές θεραπείες, όπως τις χαρακτήριζαν, που θα έλυναν κάθε πρόβλημα υγείας.

Οι καταγγελίες που συνεχίζονται βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε όλες τονίζεται και μένει να διερευνηθεί πως οι υπεύθυνοι λειτουργούσαν εκτός της ιατρικής τους ειδικότητας με αμφιλεγόμενες μεθόδους και απώτερο στόχο να εξαπατήσουν οικονομικά τους ασθενείς τους.