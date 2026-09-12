Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Nτοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι έκανε πλασμαφαίρεση επί 42 λεπτά – Πρόλαβαν να καθαρίσουν τον χώρο

Επίσης, το newsit.gr εξασφάλισε φωτογραφικά ντοκουμέντα μέσα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αφού μπήκαν οι διασώστες και μετέφεραν στο νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, σε φωτογραφία φαίνεται ένα στρωμένο κρεβάτι ιατρικό με καθαρό χαρτί πάνω, αλέρωτο.

Το ντοκουμέντο διαψεύδει τα όσα ισχυρίζονται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ότι δηλαδή, ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή τη στιγμή που του είχαν περάσει το δεύτερο φλεβοκαθετήρα αλλά και πολύ ώρα νωρίτερα από ότι τη στιγμή που ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, το newsit.gr παρουσίασε το ντοκουμέντο που αποδεικνύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση επί 42 λεπτά, πριν υποστεί ανακοπή. Στη φωτογραφία φαίνεται το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης «INUS PHERESIS», την μοιραία 9η Σεπτεμβρίου, όταν άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το ότι η γιατρός ισχυρίστηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφτηκε το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στις 16:00, πράγμα που διαψεύστηκε καθώς κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ερμηνευτή να μπαίνει στην κλινική περίπου στις 14:00. Όπως αποδείχτηκε μάλιστα, η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει από τις 14:15 περίπου και το μηχάνημά της λειτουργούσε επί 42 λεπτά.

Την ερχόμενη Δευτέρα (14.09.2026) θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα – η οποία ανέλαβε την διαδικασία πλασμαφαίρεσης κατά τη διάρκεια της οποίας ο 54χρονος τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του και τελικά κατέληξε – έχουν πέσει σε αντιφάσεις τόσο στις καταθέσεις τους όσο και στα στοιχεία που έχουν βρει οι αρχές.

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη , με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην κλινική στο Κολωνάκι όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026).

Η Ιωάννα Γάκα είχε υποστηρίξει ότι δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν την πλασμαφαίρεση όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος από την πλευρά του υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση και πάθαινε ανακοπή. Ο γιατρός ήταν σε εστιατόριο του Κολωνακίου, από όπου έφυγε λίγο πριν τις 15:00 έπειτα από κλήση της συζύγου του, η οποία τον ενημέρωσε για το τραγικό περιστατικό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε και έπειτα από περίπου μιάμιση ώρα κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πληροφορίες κάνουν λόγο για την 56χρονη γιατρό, η οποία δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο ε το ασθενοφόρο, να παρέμεινε στην κλινική, να καθάρισε τον χώρο και να πρόλαβε να σβήσει τον φάκελο του ερμηνευτεί από τον υπολογιστή του γραφείο καθώς και μία φωτογραφία του την ώρα της πλασμαφαίρεσης, από το κινητό της τηλέφωνο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενες του ιατρείου από τις καταθέσεις τους φαίνεται να παραδέχονται ότι πράγματι προχώρησαν στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου. Ωστόσο, το εύλογο ερώτημα είναι πότε έγινε ο καθαρισμός του χώρου.

Ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς αισθήσεις και προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για μιάμιση ώρα, ενώ φέρονται να ρωτούσαν το AI πώς να διαχειριστούν την κατάσταση.

«Θα κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο»

Για την υπόθεση και τους δύο γιατρούς, μιλώνατς στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ανέφερε: «Όταν εγώ είπα ότι επί 1,5 ώρα ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, είχα τα έγγραφα. Αυτό αποδεικνύει τη σειρά των λαθών, των σφαλμάτων που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στον θάνατο.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που με οδήγησαν στο να ζητήσω να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αν υπήρχε απινιδωτής, ίσως ο Γιώργος να ζούσε. Λέω λοιπόν ότι μια αλληλουχία σφαλμάτων και πλημμελειών και κακών χειρισμών οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι επεδίωκαν ή ήθελαν να πεθάνει ο Γιώργος, να αφαιρέσουν τη ζωή του. Αλλά αυτό είναι στα νομικά η ανθρωποκτονία άμεσου δόλου πρώτου βαθμού. Λέω όμως ότι αυτοί είχαν γνώση του υψηλού κινδύνου επέλευσης ενός τέτοιου αποτελέσματος», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Ήδη χθες το βράδυ εκλήθη και κατέθεσε ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο, ο οποίος ήταν συνεργάτης και τον χρησιμοποιούσε πολλά χρόνια ο Γιώργος ως οδηγό ταξί, όπου επιβεβαίωσε ότι τον πήγε πριν τις δύο στο συγκεκριμένο σε εισαγωγικά κλινική, εγώ επιχείρηση θα το πω.

Λέω λοιπόν ότι η αστυνομία και ο ανακριτής συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και είναι τόσα τα στοιχεία που πιστεύω, η νομική μου άποψη είναι ότι θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας και αυτοί οι άνθρωποι δε θα απολογηθούν για θανατηφόρα έκθεση, αλλά για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».