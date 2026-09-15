Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Κατέρρευσε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατό του – Διακόπηκε η απολογία του συζύγου της

Ο σύζυγος βγήκε από το ανακριτικό γραφείο, διακόπτοντας την απολογία του για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες
Γιατρός Μαζωνάκη
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη Δευτερα 14 Σεπτεμβριου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Απρόσμενη τροπή πήρε αργά το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου η διαδικασία απολογιών των δύο γιατρών από το Κολωνάκι που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς πριν από λίγο προκλήθηκε αναστάτωση από λιποθυμικό επεισόδιο της κατηγορουμένης.

Η γιατρός που κατηγορείται ότι διενήργησε πλασμαφαιρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, μετά το πέρας της απολογίας της, αισθάνθηκε αδιαθεσία για αρκετά λεπτά.

Η γυναίκα αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του Ανακριτή.

Μάλιστα, ειδοποιήθηκε και ο σύζυγός της, που εκείνη την ώρα έδινε απολογία, ο οποίος βγήκε από το ανακριτικό γραφείο, διακόπτοντας την απολογία του για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Η γιατρός μετά από λίγα λεπτά συνήλθε αλλά λίγη ώρα αργότερα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε και αρνήθηκε την παροχή φροντίδας από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες έφυγαν άπραγοι.

«Δεν υπήρχε δόλος» είπε στην απολογία της

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία 8 ολόκληρων ωρών ολοκληρώθηκε η απολογία της γιατρού που διενήργησε την πλασμαφαιρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να τηρεί αρνητική στάση, εμμένοντας στην αρχική της θέση ότι όλα έγιναν νόμιμα.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε οποιονδήποτε δόλο, τονίζοντας ότι δεν επιδίωξε να προκαλέσει βλάβη στον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Κατά την απολογία της, υποστήριξε ότι ενήργησε σύμφωνα με όσα προβλέπει η ιατρική επιστήμη και η δεοντολογία, υποστηρίζοντας πως έκανε ό,τι ήταν επιβεβλημένο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

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