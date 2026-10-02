Γιώργος Μαζωνάκης: Τι ισχυρίζεται η 56χρονη γιατρός – «Δεν είχε λεφτά για πλασμαφαίρεση, του την έκανα από μόνη μου»

Μία σειρά αποκαλύψεων είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τις καταθέσεις «καταπέλτη» των εργαζομένων της μοιραίας κλινικής στην οδό Καρνεάδου, όπου πέθανε ο τραγουδιστής. Η 56χρονη γιατρός έδωσε τη δική της εκδοχή για το τι συνέβη την 9η Σεπτεμβρίου στο Κολωνάκι.

Την ώρα που ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκλονιστικής υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους δύο γιατρούς να βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών. Οι καταθέσεις που έδωσαν οι νοσηλεύτριες, η γραμματέας, η αναισθησιολόγος και άλλα σημαντικά πρόσωπα που συνεργάζονταν με την 56χρονη και τον 58χρονο, τους «καίνε» εν αναμονή της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου και των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών του τραγουδιστή.

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Από την κοινή γραμμή των πρώτων ημερών όταν και οι δύο γιατροί εκπροσωπούνταν από τους ίδιους δικηγόρους, σε κινήσεις στρατηγικής που δείχνουν τις προθέσεις τους. Όλα δείχνουν πως η 56χρονη γιατρός τηρεί στάση αναμονής, την ώρα που ο σύζυγός της έχει στο μυαλό του να καταθέσει αίτημα για αποφυλάκιση με βραχιολάκι.

Για το χρονικό του θανάτου του Μαζωνάκη, η 56χρονη υποστήριξε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον υπνοθεραπευτή. Την κάλεσαν στο τηλέφωνο μαζί με τον τραγουδιστή και της είπαν ότι θέλουν να κάνουν ένα ραντεβού για να δούνε για να κάνουν μια θεραπεία πλάσμαφαίρεσης. Έγινε ένα πρώτο ραντεβού το απόγευμα της Τρίτης, όπου σύμφωνα με τη γιατρό ο Μαζωνάκης πηγαίνει στο ιατρείο της, συνομιλούν και του παρουσιάζει το τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση.

Τόνισε μάλιστα: «Του στέλνω το site τστο κινητό του και παρόλο που μου λέει ότι δεν έχει χρήματα για να κάνει τη θεραπεία, εγώ αποφάσισα να του την κάνω από μόνη μου» αφήνωντας να εννοηθεί ότι η διαδικασία έγινε στον καλλιτέχνη δωρεάν.

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«Ο Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά δικός μου ασθενής. Με κάλεσε με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος απ’ ότι κατάλαβα ήταν ψυχολόγος του και του συνέστησε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Μάλιστα ξέρω ότι μετά τη θεραπεία μας θα πήγαινε στο γραφείο του. Τότε κλείσαμε ραντεβού για την Τρίτη. Στο ραντεβού αυτό μιλήσαμε για τη θεραπεία αιμοσφαίρισης και του έστειλα στο κινητό του την ιστοσελίδα. Ο τραγουδιστής μου έστειλε μήνυμα ότι δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τη θεραπεία και παρόλα αυτά εγώ την πραγματοποίησα γιατί είναι ο Μαζωνάκης».

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Παράλληλα, η 56χρονη επιμένει στη νομιμότητα των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της, τονίζοντας ότι είχε ενημερώσει τον ΙΣΑ για την ύπαρξη και τη χρήση τους. Σύμφωνα με το Live News, η γιατρός είπε ότι λόγω της διαπίστευσης από την εταιρεία των μηχανημάτων ήξερε ότι είναι νόμιμη η κατοχή των INUS, και ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που καταλάβαινε ότι διατρέχουν κίνδυνο οι ασθενείς της, δεν θα διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση.

«Το 2023 και το 2025 αγόρασα με δική μου πρωτοβουλία δύο μηχανήματα από μία ελβετική εταιρία. Τα μηχανήματα διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και την απαραίτητη ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την κυκλοφορία τους στην ΕΕ. Τα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν αποκλειστικά στο δικό μου ιατρείο και εξεταστήριο και αποτελούν αποκλειστικά δική μου δραστηριότητα με την οποία ο σύζυγός μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είχα την πεποίθηση ότι τα χρησιμοποιώ νόμιμα, λόγω της διαπίστευσής μου από την κατασκευάστρια εταιρία στην Ελβετία», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Μάλιστα, είχα κάνει δύο γνωστοποιήσεις στον ΙΣΑ και στο ενδιάμεσο έγινε και αυτοψία στο ιατρείο μου. Αν είχα την παραμικρή υποψία ότι αυτό ήταν παράνομο ή κινδύνευαν οι ασθενείς μου, δεν θα την διαφήμιζα ποτέ στην προσωπική ιστοσελίδα μου. Όχι μόνο έδωσα στο site του ιατρείου μου το όνομα του μηχανήματος, αλλά μίλησα γι’ αυτό σε συνέδριο και ενημέρωσα τον ΙΣΑ και την ιατρική κοινότητα, ενδεικτικό της έλλειψης συναίσθησης ότι είναι παράνομο».

«Το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά μετά τις 15:22»

«Κλείσαμε ραντεβού για την Τετάρτη στις 13:00 το μεσημέρι. Ο τραγουδιστής έφτασε λίγο πριν τις 14:00 και αφού περίμενε 10 λεπτά, χαιρέτησε έναν άλλο ασθενή του άντρα μου και μπήκε στο γραφείο μου. Μετά πήγε τουαλέτα και μετά στο δωμάτιο με το μηχάνημα INUSPHERESIS. Καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας ο ασθενής ήταν συνδεδεμένος με μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων. Χρησιμοποίησα το μηχάνημα από τις 14:37 ως τις 15:22 και μετά ξανά από τις 15:45 για 15 δευτερόλεπτα.

Υπάρχουν ενδιάμεσα διακοπές επειδή ο Μαζωνάκης κινούνταν και αποσυνδεόταν η φλέβα. Μάλιστα όλη αυτήν την ώρα μιλούσαμε και μου παραπονιόταν ότι δεν μπορεί να καθίσει τόση ώρα ακίνητος. Μετά ακολούθησαν 3 διαδοχικές διακοπές της θεραπείας γιατί ο Μαζωνάκης κουνιόταν και έχανε επαφή ο φλεβοκαθετήρας με την φλέβα του», τόνισε.

«Σε κάθε ένα από αυτά τα διαστήματα απολύμαινα το προηγούμενο σημείο και έψαχνα νέο για να του περάσω την ένεση. Επισημαίνω ότι το μηχάνημα δεν λειτουργεί χωρίς την αρτηριακή πίεση του ασθενούς. Στις 15:46 έγινε για 15 δευτερόλεπτα παροχή θεραπείας μέσω του μηχανήματος που υποδεικνύει την αβασιμότητα ότι ο ασθενής είχε υποστεί το οτιδήποτε την ώρα που γράφει το κατηγορητήριο στις 15:22», συμπληρώνει.

Και πρόσθεσε: «Στις 15:46 κάναμε ένα διάλλειμα για να πάει τουαλέτα. Στη συνέχεια θα χρειαζόταν εκ νέου τοποθέτηση του καθετήρα και παρατήρησα ξαφνικά πτώση όλων των ζωτικών σημείων του. Έτρεξα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ζήτησα από τη βοηθό μου να φωνάξει τον άντρα μου. Η βοηθός μου διέκοψε το ραντεβού του άντρα μου κι εκείνος ήρθε μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα. Ενώ ο Μαζωνάκης βρισκόταν σε απώλεια συνείδησης και το monitor παρακολούθησης ζωτικών οργάνων έδειχνε ασυστολία χωρίς καρδιακό παλμό, ο σύζυγός μου του εξέτασε τις κόρες των οφθαλμών του εκ των οποίων παρατήρησε ότι αντιδρούν στο άνοιγμα των βλεφάρων, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ. Στις 16:21 η γραμματέας κατόπιν εντολής του συζύγου μου κάλεσε το ΕΚΑΒ».

«Προσπάθησα να μπω πρώτη στο ΕΚΑΒ και με διώξανε» –

«Δεν αποδέχτηκα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αντιθέτως έκανα το παν άμεσα να τον αποτρέψω. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 16:21 και 5 – 6 λεπτά πριν, ο Μαζωνάκης επήλθε σε κρίσιμη κατάσταση. Επιβιβάστηκα πρώτη στο ασθενοφόρο και αποβιβάστηκα επειδή μου το συνέστησαν οι διασώστες και μπορώ να το αποδείξω με βάση το υλικό από τις κάμερες. Όσον αφορά την περιβόητη φωτογραφία στον Κομνιανό, την έστειλα στις 14:45», τόνισε για την κατάρρευση του τραγουδιστή.

«Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του “Ελπίς”. Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια ότι δεν πήγα στο ασθενοφόρο. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος. Δεν ζήτησα εγώ να καθαριστεί ο χώρος του ιατρείου. Δεν ήμουν σε θέση να ζητήσω τίποτα».

Για τις φλεβοκεντήσεις

Για την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η 56χρονη είπε: «Η θεραπεία διακόπησε γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα και πήγα αμέσως στο μέρος του. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός. Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό. Μετά σημειώθηκαν 3 alert για το σπάσιμο της φλέβας. Στα 20 λεπτά που μεσολάβησαν, περίμενα να ηρεμήσει και να βρω νέα φλέβα. Έβγαλα την πεταλούδα, περιποιήθηκα το τραύμα, βρήκα φλέβα και τον επανασύνδεσα. Οι δύο επόμενοι συναγερμοί προκλήθηκαν γιατί εκείνος κινήθηκε και η φλέβα έσπασε. Στη συνέχεια πήγε στην τουαλέτα για περίπου 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ και επιχείρησα νέα φλεβοκέντηση».

«Αρχικά προσπάθησα σε μικρή φλέβα, η οποία έσπασε. Στη συνέχεια προσπάθησα στο αριστερό χέρι, αρχικά μετά την εφαρμογή αναισθητικής κρέμας και στη συνέχεια σε δύο γειτονικές φλέβες, χωρίς επιτυχία. Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και, αν αποτύγχανε, να διακόψουμε τη θεραπεία. Περίπου μισή ώρα μετά την επιστροφή του από την τουαλέτα, ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, διαπίστωσα επιδείνωση των ζωτικών σημείων. Ο κορεσμός του οξυγόνου έπεσε και η αρτηριακή πίεση.

Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και ζήτησα να μου ετοιμάσουν αδρεναλίνη και να καλέσουν τον άντρα μου. Άρχισα άμεσα ΚΑΡΠΑ. Δεν είδα την νοσηλεύτρια να ετοιμάζει την αδρεναλίνη, έγινε στο διπλανό δωμάτιο, όχι μπροστά μου. Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και συνέχισε ΚΑΡΠΑ. Όλα συνέβησαν μέσα σε περίπου ένα λεπτό. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε ταχύτητα, εγώ έκανα ακόμη ένα ml αδρεναλίνη και ο σύζυγός μου συνέχισε να κάνει ΚΑΡΠΑ».

Οι ισχυρισμοί της αναισθησιολόγου

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία προέκυψαν από την κατάθεση του αναισθησιολόγου που είχε κληθεί κατά καιρούς να βοηθήσει στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η αναισθησιολόγος περιέγραψε το τηλεφώνημα που δέχθηκε την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν της ζητήθηκε να διευκρινίσει εάν η κατασταλτική ουσία της προποφόλης διαθέτει αντίδοτο, σημειώνοντας ότι δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο του έγινε η συγκεκριμένη ερώτηση.

«Γνώρισα την 56χρονη γιατρό πριν περίπου δύο χρόνια. Κάποιες φορές την έχω βοηθήσει σε δύσκολες φλεβοκεντήσεις. Δεν μου εξηγούσε τίποτα για τις θεραπείες η γιατρός. Δεν ξέρω κάτι για τη λειτουργία του μηχανήματος INUS. Δεν ρώτησα ποτέ, γιατί δεν με αφορούσε. Την Τετάρτη στις 09.09.2026 μου τηλεφώνησε η 56χρονη νοσηλεύτρια. Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της. Με ρώτησε εάν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι “όχι, δεν έχει” και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν την ρώτησα τίποτα. Δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία. Δεν άκουσα φασαρία. Δεν ξαναμιλήσαμε μετά. Δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε.

Η προποφόλη είναι αναισθητικό φάρμακο, υπνωτικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Δεν γνωρίζω εάν μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος από το φαρμακείο. Δεν γνωρίζω εάν θέλει ειδική συνταγή. Χρήση προποφόλης γίνεται, από όσο ξέρω, μόνο για τα χειρουργεία. Γενικά πριν τη χορήγηση της προποφόλης πρέπει να ελέγχεται εάν υπάρχουν παθήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως επιβαρυντικοί παράγοντες στη χρήση της λ.χ. να δημιουργηθεί άπνοια στον ασθενή. Για κάθε φλεβοκέντηση πληρωνόμουν γύρω στα 150 με 200 ευρώ», είπε η αναισθησιολόγος.

Τι υποστηρίζει η 53χρονη νοσηλεύτρια

Αποκαλυπτική ήταν και η κατάθεση της 53χρονης νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η γυναίκα κατέθεσε σήμερα (02.10.2026) και μίλησε για το πώς βρέθηκε να εργάζεται στο ιατρείο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ήταν οργανωμένη η συνεργασία των δύο γιατρών.

«Στο ιατρείο απασχολούμαι από τον Μάρτιο του 2025. Έχω σπουδάσει στην Ουκρανία νοσηλευτική κι έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτικής για την Ελλάδα. Το ιατρείο, μου το πρότεινε μία κοινή γνωστή, μία ασθενής της 56χρονης και με σύστησε. Στο ιατρείο απασχολούμουν κυρίως με τους ασθενείς της 56χρονης, αλλά και με τους ασθενείς του 58χρονου όταν χρειαζόταν. Δεν τα ξεχωρίζαμε, ήταν κοινό ουσιαστικά το ιατρείο. Φαινόμουν όμως ως υπάλληλος που απασχολείται στην 56χρονη», ανέφερε η νοσηλεύτρια.

Στη συνέχεια, η νοσηλεύτρια αναφέρεται στους δύο γιατρούς και εξηγεί πως και ο 58χρονος ασχολούνταν με την ολιστική ιατρική: «Εμένα με προσέλαβαν καταρχάς για το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, στη σάουνα και το μασάζ, αλλά επειδή δεν υπήρχε εκεί καθημερινά ραντεβού, βοηθούσα και στην Καρνεάδου. Απασχολούμουν από τις 10 το πρωί μέχρι τις τέσσερις το μεσημέρι. Όταν άρχισα να εργάζομαι στο ιατρείο, η 56χρονη μου συστήθηκε ως ολιστική γιατρός. Για τον 58χρονο ξέρω ότι είναι παθολόγος, αλλά ασχολείται και αυτός με ολιστική ιατρική».

Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ακόμη ότι δεν είχε δει τεχνικό να ελέγχει τα μηχανήματα, ενώ εξέφρασε και τις δικές της επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη θεραπεία και αναφέρεται σε συμπτώματα που παρουσίαζαν ορισμένοι ασθενείς μετά τη διαδικασία.

«Δεν έχω δει να έρχεται τεχνικός για να ελέγξει τα μηχανήματα INUS. Ήρθε τεχνικός για να στήσει το δεύτερο μηχάνημα. Δεν γνωρίζω εάν ήρθε ποτέ κάποιος για την πιστοποίηση των μηχανημάτων. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με διαδικασίες αιμοκάθαρσης και πλασμαφαίρεσης. Είχα αναρωτηθεί για την ύπαρξη του μηχανήματος στο ιατρείο, γιατί το θεωρούσα ιδιαίτερα επεμβατικό. Αλλά θεώρησα ότι για να έρχεται τόσος κόσμος για θεραπεία, θα υπήρχε άδεια. Δεν θεωρούσα το μηχάνημα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί ήταν ιδιαίτερα επεμβατική θεραπεία και γιατί διαρκούσε πάρα πολύ.

Λίγες φορές έχει συμβεί μετά τη θεραπεία κάποιοι ασθενείς να έχουν κάνει εμετό. Κάποιοι είχαν ζάλη μετά τη θεραπεία. Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς ήταν συνήθως πρησμένοι και η γιατρός τους σύστηνε να καταναλώνουν πρωτεΐνη για το πρήξιμο, να ξεκουραστούν και να καταναλώνουν πολύ νερό», τόνισε σύμφωνα με το Live News.

Η κατάθεση της 61χρονης νοσηλεύτριας

Νέα στοιχεία για τα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης αποκαλύφθηκαν από την κατάθεση της 61χρονης νοσηλεύτριας.

Η 61χρονη περιέγραψε τα γεγονότα που προηγήθηκαν πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάστηκε βοήθεια για να ουρήσει και σημειώθηκε πρόβλημα με τη φλεβοκέντηση στο αριστερό του χέρι.

«Γύρω στις 3 παρά εγώ μπήκα στο δωμάτιο θεραπείας του Μαζωνάκη, γιατί με κάλεσε η 56χρονη για να του πάω ουροδοχείο. Ο Μαζωνάκης είχε ξεκινήσει την θεραπεία όταν μπήκα. Κατά την προσπάθεια να χρησιμοποιήσει την πάπια, κούνησε το χέρι του και έσπασε η φλέβα στο αριστερό του χέρι. Διακόπηκε η θεραπεία και έπειτα η γιατρός έκανε εκ νέου φλεβοκέντηση. Εγώ έφυγα. Έπειτα η γιατρός με ξανακάλεσε, γύρω στις 15.30, καθώς ο Μαζωνάκης ήθελε πάλι να ουρήσει.

Πήγα και εγώ και η 53χρονη για να τον βοηθήσουμε να ουρήσει ξαπλωμένος, του βγάλαμε το παντελόνι και τον βοηθήσαμε. Εγώ τον ρώτησα σχετικά και μου απάντησε ότι παίρνει διουρητικά. Δεν μας είπε γιατί τα παίρνει. Η θεραπεία δεν σταμάτησε. Δεν θυμάμαι να χτύπησε alarm του μηχανήματος, όπως την πρώτη φορά», είπε.