Γιώργος Μαζωνάκης: Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε υπόμνημα με εξηγήσεις για τη μήνυση στον τραγουδιστή

Τα 3 βασικά ερωτήματα που κλήθηκε να απαντήσει
Γιώργος Μαζωνάκης
O Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πριν από λίγο καιρό ο 21χρονος τραγουδιστής, Στέφανος Παπαδόπουλος, μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις. Η υπόθεση έχει πάρει τη νομική οδό και την περασμένη εβδομάδα ο νεαρός πέρασε το κατώφλι του ανακριτή.

Το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026) ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, κατέθεσε υπόμνημα για να δώσει περεταίρω εξηγήσεις.  Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Στέφανος Παπαδόπουλος βρέθηκε ξανά στα δικαστήρια για την υπόθεση της μήνυσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. 

Τρία ήταν τα βασικά ερωτήματα που έπρεπε να απαντήσει ο 21χρονος τραγουδιστής. Αυτά είναι:

  • Διευκρινιστικά στοιχεία για μάρτυρα ή μάρτυρες που ήταν μπροστά στα καταγγελλόμενα γεγονότα.
  • Ακριβή στοιχεία του προσώπου που επικαλείται ο καταγγέλλων ότι φέρεται να έχει δεχθεί και αυτό παρενόχληση. Ακριβείς ώρες και ημερομηνίες που έλαβαν χώρα τα καταγγελλόμενα συμβάντα.
  • Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη χρήση ουσιών που αναφέρει στην καταγγελία του.

«Σε αυτά λοιπόν καταθέτει σήμερα το υπόμνημά του ο Στεφ Παπαδόπουλος, μέσω του δικηγόρου του, του Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη», είπε ακόμα η Ζήνα Κουτσελίνη.

