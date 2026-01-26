Γιώργος Μαζωνάκης: Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε υπόμνημα με εξηγήσεις για τη μήνυση στον τραγουδιστή

Πριν από λίγο καιρό ο 21χρονος τραγουδιστής, Στέφανος Παπαδόπουλος, μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις. Η υπόθεση έχει πάρει τη νομική οδό και την περασμένη εβδομάδα ο νεαρός πέρασε το κατώφλι του ανακριτή.

Το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026) ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, κατέθεσε υπόμνημα για να δώσει περεταίρω εξηγήσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Στέφανος Παπαδόπουλος βρέθηκε ξανά στα δικαστήρια για την υπόθεση της μήνυσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τρία ήταν τα βασικά ερωτήματα που έπρεπε να απαντήσει ο 21χρονος τραγουδιστής. Αυτά είναι:

Διευκρινιστικά στοιχεία για μάρτυρα ή μάρτυρες που ήταν μπροστά στα καταγγελλόμενα γεγονότα.

Ακριβή στοιχεία του προσώπου που επικαλείται ο καταγγέλλων ότι φέρεται να έχει δεχθεί και αυτό παρενόχληση. Ακριβείς ώρες και ημερομηνίες που έλαβαν χώρα τα καταγγελλόμενα συμβάντα.

Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη χρήση ουσιών που αναφέρει στην καταγγελία του.

«Σε αυτά λοιπόν καταθέτει σήμερα το υπόμνημά του ο Στεφ Παπαδόπουλος, μέσω του δικηγόρου του, του Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη», είπε ακόμα η Ζήνα Κουτσελίνη.