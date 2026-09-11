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Γιώργος Μαζωνάκης: Οι ισχυρισμοί των γιατρών του Κολωνακίου που θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή – «Έλειπα εκτός για φαγητό», «ήμουν σε κατάσταση πανικού»

Με βάση την ισχύουσα δικονομία, οι καταθέσεις των δύο γιατρών, όσο ακόμη θεωρούνταν μάρτυρες αρχειοθετούνται, καθώς στην πορεία έρευνας κατέστησαν κατηγορούμενοι
Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα
Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή θα δώσουν εξηγήσεις για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία τη Δευτέρα (14.09.2026) το μεσημέρι οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου Derm Cell, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, φέρεται να υποστηρίζει ότι με τη σύζυγό του και γιατρό που ανέλαβε να «κουράρει» τον Γιώργο Μαζωνάκη, επί της ουσίας συστεγάζονταν στο ίδιο ιατρείο και ο καθένας είχε το δικό του πελατολόγιο.

Φέρεται να λέει ο κατηγορούμενος παθολόγος ότι την επίμαχη ημέρα, ο ίδιος είχε διαδοχικά ραντεβού με τρεις δικούς του πελάτες και όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο, ο ίδιος έλειπε εκτός, για φαγητό. Και όταν έπαθε ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής τον ειδοποίησαν για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, φέρεται να υποστηρίζει ότι όταν κατέθεσε στους αστυνομικούς ήταν σε κατάσταση πανικού, σε μία προσπάθεια να «διασκεδάσει» τις εντυπώσεις και να δικαιολογήσει τις απανωτές αντιφάσεις, στις οποίες φέρεται να έχει υποπέσει.

Αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρχε δόλος στο πώς χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκαν στο ιατρείο τους, οι δύο γιατροί επιμένουν ότι ήταν γνωστοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Το ένα το 2025, όπου μέσα στη χρονιά ακολούθησε και αυτοψία του ΙΣΑ και το δεύτερο το 2026, για το οποίο λένε ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Με βάση την ισχύουσα δικονομία, οι καταθέσεις των δύο γιατρών, όσο ακόμη θεωρούνταν μάρτυρες αρχειοθετούνται, καθώς στην πορεία έρευνας κατέστησαν κατηγορούμενοι.

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