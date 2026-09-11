Γιώργος Μαζωνάκης: Για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία κατηγορούνται οι δύο γιατροί – Τα στοιχεία που τους «έκαψαν»

Για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία του Γιώργου Μαζωνάκη, απαγγέλθηκε κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου, το μεσημέρι της Παρασκευής (11.9.26). Πρόκειται για αδίκημα που επισείει ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα (14.6.26). Η οικογένεια του τραγουδιστή θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με δόλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία για τους δύο γιατρούς, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συνδέεται άμεσα με την ιατρική πράξη που πήγε να κάνει στο ιατρείο Stem Cell του Κολωνακίου, αφού, όπως προέκυψε από την αυτοψία του ελληνικού FBI, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις διασωστών και λοιπών μαρτύρων, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν ήδη σε λειτουργία επί 42 λεπτά.

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Αντίθετα, η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα, υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή πριν την έναρξη της πλασμαφαιρεσης και ενώ του έβαζε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα.

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Δεύτερο ιδιαιτέρως επιβαρυντικό στοιχείο για το ζευγάρι, οι κάμερες ασφαλείας έξω από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, που δείχνουν την άφιξη του αγαπημένου καλλιτέχνη περίπου στις 13:00, ενώ η γιατρός υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 16:00.

Τρίτο στοιχείο που «καίει» τους δυο κατηγορούμενους είναι η απουσία ιατρικού ελέγχου πριν από την ιατρική πράξη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, όπως καταθέτει και η ίδια η Ιωάννα Γακα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μπαίνοντας στο ιατρείο είναι σε κακή κατάσταση . Ως ιατρός όφειλε να αναβάλλει την προγραμματισμένη ιατρική πράξη και να τον στείλει σε ένα νοσοκομείο.

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Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται, ότι- όπως αποκάλυψε το newsit.gr- ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει και το Σάββατο το απόγευμα ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ν. Ερυθραίας, σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του, ήταν άυπνος επί τρεις ημέρες και εμφανίστηκε στο ιατρικό ραντεβού με τσιρότο στο κεφάλι, εξηγώντας στη γιατρό του ότι έπεσε στη σκάλα και χτύπησε.

Τελευταίο στοιχείο που συμπληρώνει το παζλ της εγκληματικής συμπεριφοράς των δύο ιατρών είναι το γεγονός ότι το εν λόγω -παθολογικό ιατρείο στα χαρτιά- δεν έχει λάβει την απαραίτητη άδεια από για τη διενέργεια θεραπειών, όπως η πλασμαφαίρεση, ενώ όπως διαπίστωσε ο ΙΣΑ, στον αιφνιδιαστικό έλεγχο που έγινε στο ιατρείο το 2025, δεν ευρέθησαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (14.9.26), μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν.

Μετά την Ευελπίδων οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν και πάλι στην ΑΤ Κυψέλης.

Οι νομικές ενέργειες της οικογένειας Μαζωνάκη

Ο ποινικολόγος Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη στην αντιδικία του με τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο, αφού έλαβε την εντολή εκπροσώπησης της οικογένειας του αγαπημένου λαϊκού ερμηνευτή, ετοιμάζεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ενώπιον του ανακριτή που παραπέμφθηκαν οι δύο γιατροί. Μάλιστα, όπως δήλωσε, προτίθεται να ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με δόλο.

Ακολούθως και αφού λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια μιας σειράς από ανακριτικές πράξεις. Κυρίαρχα θα αιτηθεί την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του ζεύγους των ιατρών, ώστε να διαπιστωθεί πότε κάλεσαν το ΕΚΑΒ, τι ανέφεραν στους διασωστες, με ποιους άλλους επικοινώνησαν αφού κατέρρευσε ο τραγουδιστής, γιατί δεν τον συνόδευσαν στο νοσοκομείο Ελπίς, αλλά και τη φωτογράφηση- βιντεοσκόπηση του ιατρείου.

Σε ό,τι αφορά την καταγγελία του 21χρονου για ανήθικες προτάσεις σε βάρος του από το Γιώργο Μαζωνάκη, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, η δικογραφία παρέμενε ανοικτή στην Εισαγγελία Αθηνών, αλλά μετά το θάνατο Μαζωνάκη, η δικογραφία κλείνει αυτοδίκαια.