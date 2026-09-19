Γιώργος Μαζωνάκης: Οι μαρτυρίες των διασωστών που διαψεύδουν τους γιατρούς – «Είπαν ότι είναι 10 λεπτά εκεί και δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι»

Την παραπλάνηση και πλήρη αδιαφορία που έδειξαν οι γιατροί του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι αποκαλύπτουν μέσα από τα λεγόμενά τους οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο. Όπως λένε, οι δύο γιατροί δεν τους έδωσαν καμία πληροφορία για το τι προηγήθηκε και αρνήθηκαν να τους συνοδεύσουν στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι μαρτυρία του διασώστη Λεωνίδα Σιδηρόπουλου, ο οποίος μίλησε ξανά στο OPEN για όσα συνέβησαν την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στο Κολωνάκι, «καίει» τους γιατρούς φανερώνοντας την απάνθρωπη συμπεριφορά που έδειξαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι» είπε ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

Απαντώντας, δε, στους ισχυρισμούς της γιατρού ότι η ευθύνη για τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή επιβαρύνει και το ΕΚΑΒ επειδή δεν ανέβηκαν με φορείο στο ιατρείο, εξήγησε ότι «το να βάλουμε ένα φορείο σε διαμέρισμα είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Το να κάναμε 20 λεπτά δεν είναι καλό για την ασθενή».

«Κάναμε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να κατέβουμε από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Ταυτόχρονα στην καρέκλα που χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να κάνουμε συμπιέσεις που δεν είναι το ίδιο ποιοτικό σε σχέση με σταθερό κρεβάτι» είπε ακόμα ο κ. Σιδηρόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση που είχαν κάνει στους δύο γιατρούς για το αν είχαν προσπαθήσει να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο διασώστης είπε ότι «οι γιατροί μας είπαν ότι έκαναν συμπιέσεις, ότι έβαλαν απινιδωτή που δεν δούλεψε και ότι είχαν δώσει αδρεναλίνη 1mg».

«Μας είπαν μόνο ότι έπαθε ανακοπή πριν ξεκινήσει η θεραπεία»

Από την πλευρά της διασώστρια που ήταν στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ τη μοιραία για τον Γιώργο Μαζωνάκη μέρα στην κατάθεσή της ανέφερε, σύμφωνα με το ΟΡΕΝ «πήγαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο που μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του εκεί ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι. Ο ασθενής ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση».

Στην κρίσιμη ερώτηση τι είχε συμβεί, η διασώστρια κατέθεσε ότι έλαβαν την εξής απάντηση: «ο γιατρός μας είπε ότι προσήλθε για μια θεραπεία χωρίς να διευκρινίσει ποια και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή».

«Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο μας είπαν ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή αλλά δεν λειτουργούσε ενώ ο γιατρός που μας είπε ότι είναι παθολόγος, δεν εξέφρασε την επιθυμία να μας ακολουθήσει στο νοσοκομείο» πρόσθεσε η διασώστρια.

«Δεν γνωρίζαμε για την πλασμαφαίρεση»

Νωρίτερα σήμερα στο ERTnews μίλησε και ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος ο οποίος ανέφερε ότι οι γιατοί δεν είπαν τίποτα στους διασώστες για τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

«Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν “εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί”. Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν», ανέφερε.

«Δυστυχώς, δεν μας ενημέρωσαν ποιες ιατρικές πράξεις γίνονταν γενικότερα, ούτε ποιος ήταν ο ασθενής και τι είχε συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται και, από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής, τον διακομίσαμε στο “Ελπίς”», είπε.

Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ εξήγησε ακόμη ότι οι ενέργειες του πληρώματος καταγράφονται στο δελτίο του ασθενοφόρου, το οποίο παραδίδεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

«Σε όλα τα περιστατικά καταγράφουμε τι έχει συμβεί. Κυρίως, αν παραλάβουμε ασθενή από ένα ιατρείο, υπάρχει και ιατρικό σημείωμα που μας δίνουν οι γιατροί, εφόσον δεν συνοδεύσουν τον ασθενή. Στις επείγουσες περιπτώσεις συνήθως συνοδεύουν τον ασθενή για να συνδράμουν μαζί με τον διασώστη, ώστε, αν υπάρχει μία ελπίδα να σωθεί ο άνθρωπος, να σωθεί κατά τη διάρκεια της διακομιδής», ανέφερε.

Ο γιατρός που βρισκόταν στο σημείο ακολούθησε αρχικά το πλήρωμα, αλλά επέστρεψε στο ιατρείο όταν ενημερώθηκε ότι ο ασθενής θα μεταφερόταν στο νοσοκομείο «Ελπίς». «Όταν κατεβάσαμε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο, ακολούθησε ο γιατρός. Στη συνέχεια, όμως, όταν του είπαμε ότι ο τραγουδιστής θα πάει στο “Ελπίς”, γύρισε πίσω στο ιατρείο και δεν επέστρεψε. Εμείς φύγαμε, γιατί έπρεπε να φύγουμε», υποστήριξε.